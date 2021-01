Iñaki Williams il est revendiqué dans le meilleur scénario possible. Là où les projecteurs brillaient le plus. Dans un match de catégorie comme la finale de ce nouveau Supercoupe d’Espagne qui a conduit le RFEF de Luis Rubiales et que dans sa deuxième édition, il a clairement indiqué qu’il ne cesse de croître. Un format final quatre où n’importe qui peut gagner le tournoi, comme on le voit dans Andalousie.

Attaquant athlétique il a fait le but gagnant, ce qui est déjà beaucoup. Quelque chose de magnifiquement fait qui est pleinement entré dans l’histoire de l’équipe basque. Mais son parti était bien plus. L’attaquant est devenu un danger constant pour la défense barcelonaise. Le premier but est né de ses bottes grâce à une passe parfaite à De Marcos qui s’est terminée par un match nul 1-1. Ensuite, c’était un danger constant jusqu’à ce que le moment star arrive, quand un de ses whips a fini par être entraîné par l’équipe de Ter Stegen pour donner le titre de Bilbao. Et tout ça, sous l’œil vigilant de Luis Enrique.

Le sélecteur il n’a manqué aucun détail du match Iñaki Williams. L’Asturien a été présent dans les trois matches de la Super Coupe d’Espagne et a pu observer en personne le moment de plusieurs de ses internationaux. Et comment peut-il en être autrement, il a eu une grande impression d’attaquant, l’une des positions où l’entraîneur national a le plus de doutes.

La sélection espagnole Le casting des attaquants de l’équipe nationale n’est pas complètement clos. Beaucoup ont tenté leur chance, mais la réalité est que peu ont obtenu un site définitif. En fait, Gérard Moreno et Oyarzabal sont les seuls à avoir participé à tous les appels que Luis Enrique a lancés depuis son retour. Un autre qui a de nombreuses options pour figurer sur les prochaines listes est Rodrigo, bien qu’il ait été exclu du dernier appel à cause du coronavirus, tandis que le reste des options sont ouvertes et l’état de forme déterminera qui est dans l’Eurocup. Morata, Iago Aspas, Paco Alcácer et Iñaki Williams se battront pour attirer l’attention des Asturiens dans les mois à venir.