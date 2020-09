Photo de piscine-USA TODAY Sports

L’entraîneur adjoint des Spurs Becky Hammon et l’ancien entraîneur des Kings et des Grizzlies Dave Joerger seront interviewés pour le poste d’entraîneur-chef des Indiana Pacers, selon Adrian Wojnarowski d’ESPN.

Les entretiens virtuels commenceront le premier tour des Pacers de sa recherche de coaching «large», incluant plus d’une douzaine de candidats.

Indiana a renvoyé l’entraîneur Nate McMillan en août après l’élimination de l’équipe au premier tour des séries éliminatoires. Les Pacers ont atteint les séries éliminatoires chaque saison sous McMillan, mais ont enregistré un record de 3 à 16 en séries éliminatoires au cours de son mandat de quatre ans.

Parmi les autres candidats que les Pacers ont demandé l’autorisation d’interviewer, citons Will Hardy des Spurs, Dan Craig et Chris Quinn de Miami, Jamahl Mosley et Stephen Silas de Dallas, Darvin Ham et Charles Lee de Milwaukee, Pat Delany d’Orlando, David Vanterpool du Minnesota, Ime Udoka de Philadelphie, Brooklyn. Jacque Vaughn et Nate Tibbetts de Portland, par Wojnarowski.

Pendant ce temps, Vaughn ne sera probablement pas en lice car il a accepté de rester dans l’équipe d’entraîneurs des Nets en tant que meilleur assistant sous l’entraîneur nouvellement nommé Steve Nash.

Hammon fait partie du personnel d’entraîneurs des Spurs depuis 2014 et est devenue la première entraîneure adjointe à temps plein de l’histoire de la NBA. Elle a été interviewée pour d’anciens postes vacants d’entraîneur-chef dans la ligue, en plus d’être considérée dans la recherche de directeur général des Milwaukee Bucks en 2017.

Joerger n’a pas été dans la NBA depuis qu’il a été relâché par les Kings après trois ans de ne pas avoir réussi à enregistrer une place en séries éliminatoires de 2016-19.

Les Pacers, les 76ers, les Thunder, les Pelicans et les Bulls ont tous actuellement des postes d’entraîneur en NBA.