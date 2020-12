De l’écriture

Journal La Jornada

Dimanche 27 décembre 2020, p. a11

Le finaliste Pumas a subi une autre perte importante avant le tournoi des Guardianes 2021, après que le capitaine Andrés Lobo Iniestra ait quitté l’équipe pour arriver en prêt à l’équipe des Bravos de Ciudad Juárez.

«Merci pour plus de 10 ans dans notre institution, pour avoir représenté le club avec griffe. La Cantera sera toujours votre maison, Lobo Iniestra! »Pumas a publié sur les réseaux sociaux pour renvoyer le joueur.

Bienvenue à la frontière

Peu de temps après, l’équipe Bravos a officiellement annoncé la signature avec une déclaration. Bienvenue à la frontière Andrés, pour tout donner pour ces couleurs!

Iniestra était le capitaine des Pumas et lors du dernier tournoi, il a disputé dix matchs en saison régulière, tous comme partant, et a marqué un but. Il faisait également partie de l’équipe qui a joué dans la ligue où ils ont atteint la finale que les étudiants universitaires ont perdue contre León.

Ciudad Juárez, désormais dirigée par Luis Fernando Tena, sera la troisième équipe d’Iniestra, après avoir défendu les couleurs de Pumas et Venados de Mérida.

Adrián Mora arrive à Monterrey

Pendant ce temps, Adrián Mora est arrivé à Monterrey pour devenir le premier renfort de l’équipe de Monterrey, qui aura comme barreur l’international mexicain Javier Vasco Aguirre. Le défenseur effectuera les tests physiques rigoureux puis signera son contrat avec les Rayados.

Mora a été formé à Toluca et a participé avec les équipes nationales de jeunes. Dans le tournoi le plus récent, il a joué onze matchs avec l’équipe écarlate.

L’équipe de Santos a annoncé la prolongation du contrat de l’ailier Brian Lozano à trois ans. Le joueur avait accepté en janvier un renouvellement jusqu’en 2022 et bien qu’il ait subi une blessure qui l’a éloigné des courts dans ce tournoi, le conseil des Warriors l’a signé pour un an de plus.