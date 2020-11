L’état de l’attaquant français est préoccupant après avoir subi une blessure musculaire à la cuisse lors du match entre le PSG et Nantes correspondant à la neuvième journée de Ligue 1, que les Parisiens ont emporté avec un 0-3 retentissant dans lequel Mbappé a marqué après un penalty qu’il avait lui-même causé. Il semble que le footballeur sera hors du terrain pendant plusieurs semaines, selon CBS Sports.

04/11/2020 à 15:40 CET

Sergi Graell

C’est une défaite très importante, puisque le PSG “joue” aujourd’hui en Allemagne contre un rival très coriace, qui jusqu’à cette semaine menait le championnat allemand, et qui a besoin d’obtenir un bon résultat après la défaite désastreuse subie à Old Trafford contre le Manchester United (5-0). De leur côté, ceux de Tuchel ont aussi besoin de la victoire, car comme les Allemands, ils ont également été battus contre les “diables rouges” le premier jour de la phase de groupes par 1-2.

Comme le souligne CBS Sports, le joueur ne sera pas disponible pour l’entraîneur allemand, même si hier il a déclaré lors d’une conférence de presse que ce n’était pas grave, depuis quelques semaines, il ne semble donc pas possible qu’il puisse entrer dans l’appel-up samedi dans le match qui les affrontera avec l’équipe de révélation du championnat de France, Rennes d’Eduardo Camavinga, troisième à trois points du set du Parque de los Príncipes . Il semble qu’il ne pourra pas faire partie de l’équipe nationale pour la prochaine fenêtre de sélection, qui débutera la semaine prochaine.

Ce revers s’ajoute aux blessures de Neymar et Di María, qui ne savent pas du tout qu’ils peuvent sauter au vert lors du match d’aujourd’hui de mercredi. Il semble que le Brésilien ne pourra réapparaître qu’après l’arrêt de l’équipe nationale, mais l’Argentin a la possibilité de former un possible trident avec Moise Kean, sur une lancée après avoir marqué les deux buts gagnants contre Basaksehir et Pablo Sarabia, qui a également vu le but lors du dernier match de championnat.