Mis à jour le 06/01/2021 22h38

Suivez-vous vos artistes préférés? Combien d’abonnés avez-vous dans Instagram? Le réseau social n’est pas seulement utilisé par vous, vos amis, mais aussi par divers influenceurs et des gens ordinaires; cependant, le plus gros problème se produit toujours dans les messages.

Plusieurs fois, des messages de toutes sortes sont reçus Instagram: soit de vos amis ou contacts, mais aussi de personnes inconnues. Que dois-je faire?

Si quelqu’un a écrit des mots offensants ou vous manque simplement de respect, il est temps de mettre certaines restrictions sur votre compte de réseau social. Pour cela, il n’est pas nécessaire de télécharger une autre application tierce.

Tout est sur le même Instagram. Vous n’aurez qu’à effectuer une série d’étapes pour pouvoir exécuter la restriction des messages à certaines personnes. Oserez-vous le faire?

COMMENT ÉVITER DE RECEVOIR DES MESSAGES D’INCONNU SUR INSTAGRAM

La première chose à faire est de vous connecter à votre compte Instagram, une fois cette étape terminée, accédez à votre profil, où vous devez appuyer sur les trois barres dans le coin supérieur. De cette façon, vous pouvez vous protéger des personnes inconnues sur Instagram. (Photo: MAG) Dans cette section, vous devez cliquer sur Paramètres. Cliquez sur Confidentialité et dans cette fenêtre, cliquez sur Messages. Et dans l’onglet qui dit “Autres personnes sur Instagram”, indiquez simplement que vous ne souhaitez pas recevoir ces notifications. Et c’est tout, De cette façon, plus jamais les personnes qui ne vous suivent pas et que vous ne les suivez pas pourront échanger des messages sur Instagram.