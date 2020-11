Mis à jour le 29/11/2020 à 00:11

Des centaines de chiens sont devenus célèbres grâce à une vidéo publiée sur Instagram. Cependant, bon nombre d’entre eux sont passés dans l’oubli en quelques jours ou, s’ils sont extrêmement chanceux, des semaines.

Tout semble indiquer que ce ne sera pas le cas pour Marley, un chien qui vit avec ses maîtres en Italie. Nous disons cela parce qu’une de ses vidéos est partagée sans arrêt depuis longtemps.

Dans le clip, qui a été publié sur Instagram en 2019, on voit le sympathique peut dans l’un des fauteuils de la maison de ses propriétaires regarder des dessins animés. Les images ne peuvent être décrites, mais observées attentivement. Ne le manquez pas!

Les commentaires laissés par les utilisateurs ont montré que la scène atteignait le fond de leur cœur. Même, il y en avait plusieurs qui ont exprimé leur désir d’avoir un partenaire comme Marley.

“C’est l’une des vidéos les plus mignonnes que j’ai vues dans Instagram. C’est vraiment génial », «Je pense que ce chien est trop mignon. Ça me fait du bien de le voir “ et “Marley est la mascotte que TOUT LE MONDE aimerait avoir” étaient certaines de ces déclarations.

