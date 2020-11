Afp et Ap

Journal La Jornada

Jeudi 26 novembre 2020, p. a14

São Paulo. Le match aller des huitièmes de finale de la Copa Libertadores 2020 entre Internacional du Brésil et Boca Juniors d’Argentine, prévu hier à Porto Alegre, a été reporté en raison du décès de l’ancien footballeur Diego Armando Maradona, qui était une star de l’équipe xeneize .

«En signe de deuil pour la mort de Maradona, le match de ce soir, contre Boca Juniors, a été reporté. Le match aller aura lieu mercredi prochain, le 2 décembre, au stade Beira-Río. Le retour était pour le 9, à La Bombonera », a déclaré le gaucho colorado dans un message sur son compte Twitter.

Dans une déclaration ultérieure, la Confédération sud-américaine de football (Conmebol) a justifié le report en raison des liens étroits de Maradona avec le club argentin.

Les matchs des quarts de finale des touches D et E de Libertadores seront reprogrammés et les informations sur la date et l’heure seront transmises plus tard, a déclaré Conmebol.

Le match entre l’Inter et Boca, l’un des plus attractifs des huitièmes de finale du tournoi sud-américain, était prévu dans la nuit de ce mercredi à 21h30 heure locale au stade Beira-Río de Porto Alegre (sud du Brésil). .

Le vainqueur rencontrera en quarts de finale le vainqueur de la série entre Flamengo (Brésil) et Racing (Argentine).

La mort de la star argentine, qui a connu plusieurs étapes en tant que joueur de Boca Juniors dans les années 1980 et 1990, a perturbé le match, auquel l’Inter est arrivé affaibli par plusieurs pertes de Covid-19 et des blessures à des éléments fondamentaux.

En plus de porter le maillot bleu et or, avec lequel il a remporté la Ligue de son pays en 1981, Maradona était un fan avoué de la populaire équipe argentine et il était courant de le voir l’acclamer depuis une boîte qu’il avait pour la vie dans le mythique stade La Bombonera, Quartier où en 2001 il organise ses adieux formels au football avec l’aide de diverses figures du football mondial.

Le surnommé Pelusa a joué pour Boca Juniors en 1981 avant d’être transféré à Barcelone en Espagne et a pris sa retraite avec les Boca Juniors en 1997. En 2005, il a été leur directeur sportif.

Merci éternellement. Diego éternel, a écrit Boca sur son compte Twitter avec une photo d’un jeune Maradona célébrant un but avec la veste bleue et dorée Boca.