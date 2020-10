Mis à jour le 30/10/2020 à 13 h 59

Au début de l’année, Christian Eriksen a décidé de changer de décor et de quitter Tottenham pour rejoindre le Inter de Milan. Malgré des minutes et même des débuts dans l’équipe de Mourinho, il a opté pour un nouveau défi dans sa carrière professionnelle.

Près de dix mois plus tard, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Pour Antonio Conte, ce n’est pas l’une des premières options dans les onze que l’Italien a en tête. Le danois est aujourd’hui une pièce détachée. Cette situation a généré le malaise de l’ancien Ajax.

À plus d’une occasion, il a évoqué la question. Comme lors du dernier rendez-vous de la FIFA, après l’affrontement entre le Danemark et l’Angleterre, où Eriksen a marqué le but de la victoire pour son équipe.

«Je suis heureux à chaque fois que je viens en équipe nationale parce que je joue ici et cela me rend heureux. Bien sûr, comme tout le monde le sait, beaucoup de choses ont changé et je ne joue pas autant à l’Inter qu’à Tottenham. Je reste enthousiaste quand je viens avec l’équipe nationale, quel que soit le club dans lequel je suis », a-t-il déclaré.

Ce vendredi, il a de nouveau envoyé une «fléchette» au stratège italien. Cela s’est passé lors d’une conférence avec les fans de l’équipe nationale du Danemark, organisée par la fédération du pays scandinave.

“Pourquoi je ne joue pas? Appelez Conte et demandez-lui. Il faut demander à l’entraîneur, car les décisions lui appartiennent », a déclaré le footballeur de 28 ans.

