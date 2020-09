David Beckham a passé cinq saisons dans la Major League Soccer, jouant pour le LA Galaxy où il a remporté deux trophées de la Coupe MLS. L’ancien international anglais a maintenant l’intention de revenir au football américain dans le cadre d’un groupe de propriété qui ramènera le football de haut niveau à Miami, en Floride.

La Miami Fusion était la dernière équipe MLS de la ville, opérant de 1997 à 2001, remportant le bouclier des supporters de la MLS lors de leur dernière saison. Cependant, depuis lors, il n’y a pas eu d’équipe MLS dans la région, la franchise la plus proche opérant à Orlando.

La nouvelle franchise MLS, maintenant connue sous le nom d’Inter Miami, a été confirmée en tant que 25e équipe de la ligue lors d’une conférence de presse le 29 janvier 2018.

Avant les débuts de l’équipe en MLS, Objectif vous apporte tout ce que vous devez savoir sur l’Inter Miami, y compris où ils joueront et quels joueurs joueront pour eux.

À qui appartient l’Inter Miami CF?

Beckham n’est qu’un des propriétaires de l’Inter Miami et fait partie d’un groupe de propriété qui s’appelait initialement Miami Beckham United, mais opère maintenant sous le nom Miami Freedom Park LLC .

Le groupe comprend également Marcelo Claure, PDG de Sprint, Jorge et Jose Mas de MasTec et Masayoshi Son, PDG de SoftBank.

Le groupe de Beckham comprenait auparavant le propriétaire des Los Angeles Dodgers, Todd Boehly, l’ancien propriétaire des Maple Leafs de Toronto, Tim Leiweke, et le producteur d’American Idol, Simon Fuller, dont l’implication a pris fin en mai 2019 lorsque Beckham et son épouse Victoria l’ont racheté de leurs entreprises.

Lorsque Beckham a déménagé au LA Galaxy en 2007, il a reçu une option d’achat de la MLS qui lui permettrait d’établir une future franchise pour 25 millions de dollars plutôt que le coût habituel de 150 millions de dollars.

En 2014, il a décidé d’exercer cette option et a été autorisé par le comté de Miami-Dade à construire un nouveau stade au centre-ville de Miami.

Quel est le nom de l’équipe MLS de Beckham?

Il a été annoncé le 5 septembre 2018 que l’équipe sera appelée Inter Miami CF, qui est l’abréviation de Club Internacional de Futbol Miami.

Auparavant, les noms Miami Vice et Miami Current étaient utilisés pour désigner la franchise dans les présentations.

Le nom Miami Vice était une référence au drame policier télévisé des années 1980, qui a été refait en film hollywoodien en 2006 avec Colin Farrell et Jamie Foxx.

On pensait également que Beckham pourrait rendre hommage à sa carrière de joueur avec Manchester United et appeler l’équipe Miami United, mais il y avait déjà une équipe semi-professionnelle dans la ville du même nom.

Le site Web américain BigSoccer a mené un sondage en 2016 où les fans pouvaient voter sur le nom de l’équipe, 26% ayant choisi International Miami ou Inter Miami avant d’autres options comme Athletic Miami, Athletic Club Miami et AC Miami.

C’est un nom qui reflète la diversité multiculturelle de la ville.

Quand l’Inter Miami FC jouera-t-il en MLS?

L’équipe de Miami n’est que l’une des cinq nouvelles équipes d’expansion alors que la Major League Soccer cherche à s’étendre à au moins 24 équipes d’ici 2020.

Le premier match de l’Inter Miami en MLS a eu lieu le 1er mars 2020 à l’extérieur du Los Angeles FC, qui s’est soldé par une défaite de 1-0.

Où est le stade de l’Inter Miami FC?

L’Inter Miami FC n’a actuellement pas de stade permanent, bien qu’une date ait été fixée pour l’ouverture de son nouveau domicile en 2022.

La proposition actuelle pour un stade Inter Miami FC est un lieu de 25000 places faisant partie de Parc de la liberté , un complexe près de l’aéroport international de Miami.

L’approbation de la construction du terrain a été accordée par un vote public tenu en novembre 2018.

Les plans prévoient que le stade soit construit sur un terrain public de 131 acres, y compris plus de 1 000 000 pieds carrés d’espace de bureau, de vente au détail et commercial.

Il est également prévu de s’étendre à l’hôtellerie, avec 750 chambres d’hôtel, 23 acres réservés aux terrains de football publics et les 58 acres restants étant transformés en parc public.

D’autres endroits à Miami étaient également en cours de repérage, tels que des zones comme Dodge Island à PortMiami, le front de mer du centre-ville de Miami à Museum Park et des sites privés à Overtown à Miami.

Pendant la construction du Miami Freedom Park, l’Inter Miami utilisera le Lockhart Stadium – précédemment utilisé par Fort Lauderdale Strikers et Miami Fusion – comme base temporaire.

Qui joue pour Inter Miami FC?

Beckham lui-même a maintenant 42 ans, donc, malheureusement, il est probablement trop vieux pour jouer pour sa propre équipe. Il est également peu probable qu’il assume un rôle de gestionnaire ou d’entraîneur au sein de l’équipe, préférant rester dans les coulisses avec les autres propriétaires.

Le club a annoncé ses premières arrivées à Matias Pellegrini et Julian Carranaza début août, avec leur troisième signature dans l’international vénézuélien de la jeunesse Christian Makoun le 6 août.

“Nous sommes heureux d’ajouter un jeune joueur avec une solide expérience en Europe et en Amérique du Sud à la formation de l’Inter Miami”, a déclaré le directeur sportif de l’Inter Miami, Paul McDonough, dans un communiqué.

«Christian est un joueur de bonne réputation et de bonne maturité. Il nous a montré qu’il s’efforce de se représenter lui-même et son pays d’origine au plus haut niveau, et c’est l’état d’esprit que nous voulons construire à l’Inter Miami.

Le milieu de terrain canadien David Norman s’est joint au club début septembre en provenance des Whitecaps de Vancouver.

Miami sera également autorisé à signer trois joueurs désignés, dont les salaires ne sont pas pris en compte dans le plafond salarial de la MLS. Lorsque LA Galaxy l’a signé, Beckham était un joueur désigné. Ils seront également éligibles pour participer au SuperDraft MLS avant leur première saison, qui verra les équipes d’expansion se voir attribuer le premier choix général.

Le copropriétaire Jorge Mas a expliqué que les candidats au rôle d’entraîneur-chef avaient une «expérience internationale», mais qu’une décision ne devrait pas être révélée avant la fin de 2019. Un rapport du Daily Mirror suggère que Carlo Ancelotti est en tête de la liste de souhaits de Beckham en ce qui concerne à un manager, tandis que Zinedine Zidane a également été lié, mais les deux chiffres semblent désormais des candidats improbables.

Selon les rumeurs, un certain nombre de stars mondiales seraient sur le radar de Beckham et l’ancien joueur du Real Madrid a laissé entendre qu’il pourrait amener de grands noms au club.

“J’ai fait beaucoup de contrôles”, a déclaré Beckham aux journalistes en juin 2019.

«Nous savons tous à quel point Miami est un endroit formidable pour vivre avec votre famille, mais nous ne voulons pas que les joueurs viennent ici à la fin de leur carrière en pensant: ‘Oh, allons passer quelques années à Miami et moi’ Je jouerai un peu au football.

«Ce n’est pas ce que nous voulons. Nous voulons des joueurs qui ont faim, qui ont joué au plus haut niveau mais qui veulent quand même gagner.

“J’ai de la chance d’avoir joué dans de nombreuses équipes différentes, de nombreux pays différents avec de nombreux joueurs différents, et ils m’appellent tous les jours. C’est un bon problème à avoir.”

L’attaquant Antoine Griezmann, vainqueur de la Coupe du monde, a exprimé sa volonté de faire partie du projet de Beckham, tandis que Wayne Rooney et James Rodriguez ont également été liés.

Gonzalo Higuain est la première signature de haut niveau du club après avoir mis fin à son contrat à la Juventus un an plus tôt.

Pouvez-vous essayer l’Inter Miami FC?

Le recrutement de talents est un élément clé de toute équipe sportive et l’Inter Miami n’est pas différent. En plus des essais, les dépisteurs de clubs, les entraîneurs et les officiels seront à la recherche de nouveaux joueurs pour tous les niveaux d’âge jusqu’à l’équipe senior.

L’Inter Miami a déjà rassemblé une liste de l’Académie de développement, qui comprend des joueurs pour les groupes d’âge des moins de 12 ans à moins de 19 ans.

Les joueurs du club de football pour jeunes Lauderhill Lions ont été invités à rejoindre l’académie en mai 2019.

«Il était vraiment important pour nous lorsque nous sommes entrés dans ce processus de vraiment nous concentrer sur les jeunes joueurs du sud de la Floride», a déclaré le directeur sportif de l’Inter Miami, Paul McDonough.

«Nous sortons et faisons du scoutisme depuis août dernier et avons visité de nombreux endroits.

“Nous savions qu’il y aurait de très bons joueurs là-bas qui ne joueraient pas dans les clubs en raison des restrictions financières et nous avons examiné différents groupes dans le sud de la Floride.”

Qu’est-ce qu’une équipe d’expansion?

Miami deviendra la 25e équipe de la Major League Soccer, la ligue s’étant agrandie plusieurs fois depuis sa fondation en 1996. Quand elle a commencé, la MLS ne comptait que 10 équipes, mais elle était passée à 12 équipes en 1998. Tampa Bay Mutiny et Miami Fusion ont toutes deux quitté le ligue en 2002 pour des raisons financières, renvoyant la MLS à 10 équipes.

Après le succès des États-Unis lors de la Coupe du monde de 2002, la MLS a recommencé à se développer, avec de nombreuses autres équipes qui se sont jointes à son expansion. De nouvelles équipes se sont jointes chaque année entre 2007 et 2011, et d’ici 2016, la ligue comptait 20 équipes.

D’ici 2020, les ajouts d’Atlanta United, du Minnesota United, du Los Angeles FC et d’une nouvelle franchise à Nashville verront la MLS compter sur 24 équipes en compétition pour le titre. En décembre 2017, l’équipe d’expansion de Nashville a été annoncée dans le cadre de la phase suivante, dans le but de faire passer la ligue à 28 équipes. La 24e équipe jouera au Nashville Fairgrounds dans le Tennesse, où il est prévu de construire un nouveau stadiu de 27 500 places.

Miami sera la 25e équipe et disputera sa première saison en MLS en 2020. Des offres sont venues de trois autres villes pour compléter les équipes restantes pour l’expansion de 28 équipes: Cincinnati, Detroit et Sacramento. Il y a également eu de l’intérêt d’Indianapolis, de Charlotte, de Raleigh et de Phoenix.