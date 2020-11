Le Real Madrid n’a pas eu besoin de surréagir: il suffisait de profiter des erreurs de son rival, a senti le sang et est allé chercher la proie et a remporté une victoire clé dans le groupe B de la Ligue des champions.

Ce fut une victoire 0-2 qui aurait pu être plus longue car l’Inter se souvenait à peine de se rendre dans les locaux de Courtois et s’est retrouvé naufragé avec dix hommes en raison de l’expulsion, juste pour d’autres, d’Arturo Vidal.

Seul l’Inter s’est empêtré et le Real Madrid n’a fait que profiter: à 6 minutes, Barella a donné une faute contre Nacho dans la surface pour le penalty que Hazard a changé pour un but. Puis il ne savait pas comment aborder Courtois, il a à peine marqué un tir dévié à 25 et a plutôt vu comment Lucas Vásquez a raté la deuxième à 12 et le Belge lui-même avait une autre option, bien rejetée par le gardien de but.

Et puis à 34 minutes, alors que tout était contre lui, Vidal s’est tiré une balle dans le pied: il cherchait un penalty inexistant, alors que Varane lui prenait le ballon, et perdait inexplicablement la tête et se mettait à crier et même à pousser contre. le juge a causé le carton rouge.

Frappant les murs du tunnel, le Chilien a dû partir. Tout cela indigne d’un joueur de son niveau et de son expérience … L’Inter n’était pas à 11, à 10 il n’y avait qu’un abri.

Mais c’est, généralement, un pari suicidaire et Zidane le savait, qui a enduré la motivation italienne au début du complément et a ensuite envoyé Rodrygo sur le terrain à la place de Mariano: dans le premier ballon touché par le Brésilien, il a profité d’un bon centre de Lucas Vasquez et a marqué le 0-2.

Hazard est parti après avoir joué un très bon match et a laissé la place au bon Vinicius Jr. et Madrid n’a eu qu’à attendre que le chronomètre fasse son truc.

La meilleure option de l’Inter tout au long du match, avec deux buts d’avance, a été le tir de Perisic que Courotis a arrêté. Peu pour une équipe qui a besoin de réaction.

Le Real Madrid compte désormais 7 points et l’Inter, avec deux, traverse une période difficile, même l’option Ligue Europa. Une gratitude du Conte contesté à Vidal a été entendue dans le stade vide.