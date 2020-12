Mis à jour le 16/12/2020 à 15 h 10

Le président de la République, Francisco Sagasti, à travers une conférence de presse transmise depuis le Palais du Gouvernement avec son Cabinet ministériel, ils ont informé le public de la situation actuelle de la lutte contre la nouvelle pandémie de coronavirus (COVID-19) et des restrictions qui seront mises en œuvre en vue des vacances. la fin de l’année.

Au cours des derniers jours, des rumeurs ont commencé sur le retour à une quarantaine ciblée pour arrêter la contagion du coronavirus et à la lumière de tous ces commentaires, la présidente du Conseil des ministres, Violeta Bermúdez Valdivia, a fait état des restrictions qui seront données à Noël et au nouvel an 2021. .

«Aujourd’hui, nous avons eu l’occasion d’analyser et de revoir, sur la base d’informations fiables de la Minsa, quelles sont les mesures en matière de prévention du COVID-19 que nous devons prendre à la fin des fêtes de fin d’année. Je voudrais vous dire que la Minsa, en coordination avec d’autres entités, effectue une surveillance épidémiologique intensive afin d’identifier toute augmentation des cas localisés. Au Conseil des ministres, nous avons ratifié qu’il est essentiel que, dans ces fêtes, nous devions adopter des modèles de comportement autres que ceux traditionnels. Le 24 décembre est un jour ouvrable non ouvrable, comme le 31 décembre. La circulation des transports privés sera restreinte les 24 et 25 décembre ainsi que les 31 décembre et 1er janvier 2021 ».

Il est important de souligner que immobilisation sociale obligatoire Il est conservé de 00h00 à 04h00.

Y aura-t-il une loi sèche sur Noël ou le nouvel an?

Bien que la conférence de presse n’ait pas fait de commentaires, de nombreux citoyens ont commencé à se demander si le “Loi SECHE” dans Noël et Nouvel An 2021. La réponse est non, mais les restrictions qui ont été données par le gouvernement s’appliqueront et c’est-à-dire que le 24 décembre est un jour non ouvrable indemnisable, comme le 31 décembre. La circulation des transports privés sera restreinte les 24 et 25 décembre, ainsi que les 31 décembre et 1er janvier 2021.

