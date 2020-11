Mis à jour le 12/11/2020 à 19:15

Vous rencontrez des problèmes de connexion à vos réseaux sociaux ou vous n’arrivez pas à ouvrir une application normalement? Ralentit-il à une certaine heure de la journée l’Internet? Vous ne pouvez télécharger aucune vidéo? Sachez si quelqu’un vole vraiment votre Wi-Fi en ce moment avec cet outil spectaculaire.

En général, beaucoup appellent la compagnie de téléphone pour se plaindre que leur réseau de l’Internet C’est trop lent ou vous avez simplement attendu trop longtemps pour que les techniciens ne puissent pas résoudre votre problème, ne vous inquiétez pas, vous devriez maintenant utiliser cette fonction très utile.

Il existe plusieurs alternatives, mais sans aucun doute, l’une des plus populaires est Doigt. Il est disponible pour iOS et Android, il est entièrement gratuit et son fonctionnement est aussi simple que d’ouvrir l’application et de la laisser faire une analyse du réseau.

L’application vous propose non seulement de savoir combien d’appareils sont connectés au Wifi, mais aussi la permanence, d’où et l’IP de l’utilisateur qui a raccroché sur votre Wifi. Serait-ce votre voisin? Comment puis-je savoir?

La première chose que vous devez faire est d’installer Fing. Ensuite, ouvrez l’application lorsque vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi. Une fois qu’il détecte le fournisseur d’accès Internet, cliquez sur les appareils. Découvrez comment savoir combien d’appareils sont connectés à votre réseau Wi-Fi. (Photo: MAG) Là, vous verrez tous les appareils connectés à votre réseau Wi-Fi. Entrez ceux qui vous semblent suspects et, ci-dessous, cliquez sur «Supprimer». Avec cela, vous serez en mesure d’éliminer rapidement ce suspect qui prend le contrôle de votre Wi-Fi de un certain temps.

