20:39 Jordi Évole révèle plus d’inconnues sur son entretien avec Messi

Jordi Évole s’est entretenu avec Ibai Llanos quelques heures avant que La Sexta ne diffuse son entretien avec Leo Messi. Le journaliste a donné plus de détails sur la rencontre et a assuré que l’Argentin “efface le mystère de l’endroit où il veut terminer sa carrière”.

À partir de 21h25 le dimanche 27 décembre, à La Sexta, vous pouvez voir l’interview de Jordi Évole au joueur de Barcelone Leo Messi. L’attaquant argentin a discuté avec le journaliste populaire sur diverses questions, y compris son avenir professionnel. Dans la conférence, qui durera plus d’une heure, en plus de parler de l’endroit où il pourrait jouer la saison prochaine, la partie la plus personnelle de l’Argentin sera également connue.

Pendant ces semaines, où l’attente a grandi, le journaliste a dévoilé des petits moments de l’interview. “Il m’a parlé de projets très précis pour l’avenir. Il m’a dit comment il voulait finir et cela m’a surpris », a déclaré Jordi Évole dans des déclarations à Cadenas SER.

Par ailleurs, Évole a donné plus de détails sur le déroulement de l’entretien avec la star du Barça. “En état d’alarme, nous vous le demandons. Avec discrétion et humilité, il nous a dit qu’il n’était personne pour parler de ce qui se passait, mais nous avons accepté de discuter plus tard. Son agent m’a appelé après les défaites contre Cadix et la Juventus et c’est là que je suis allé », a-t-il commenté.

“Je suis allé sans manuel d’instructions. Nous connaissons très peu Messi et mon intention était de le rencontrer. C’était très important pour moi de savoir ce qu’il y avait derrière la fissure. Nous avons fini par avoir un discours plutôt qu’une interview », a assuré le journaliste.

Les dernières nouvelles concernant Messi ont à voir avec ses vacances. Barcelone a permis à l’Argentin de rejoindre plus tard que ses coéquipiers et de continuer en Argentine, où il fêtera la fin de l’année. Par conséquent, il reprendra l’entraînement le 1er janvier, le duel contre Eibar mardi prochain sera perdu et Koeman décidera s’il est prêt à jouer contre Huesca ou le réserve pour la Super Coupe d’Espagne, où les Catalans joueront les demi-finales contre le Société réelle.