La deuxième semaine de la saison de football universitaire est arrivée – et l’ACC et le Big 12 font leurs débuts.

Six équipes classées dans le Top 25 de l’AP sont en action, dont le n ° 1 Clemson et le n ° 5 Oklahoma. Un autre scénario clé sera le numéro 10 de Notre Dame qui jouera dans son premier match en tant que membre à part entière de l’ACC (au moins pour cette saison) contre Duke, dirigé par le transfert de Clemson, Chase Brice.

PLUS: Les choix de la semaine 2 contre l’écart

COVID-19 reste un facteur dans la saison 2020 et a conduit à plusieurs reports, mais les jeux se poursuivront cette semaine. Chaque semaine, Sporting News arpentera le paysage à la recherche de prétendants à Heisman, d’entraîneurs sur place, d’alertes bouleversées et d’autres tendances. Dans cet esprit, préparez-vous pour la semaine 2.

JEU

TEMPS

la télé

Syracuse au n ° 18 de la Caroline du Nord 12 h ACCN Louisiane au n ° 23 de l’État de l’Iowa 12 h ESPN Duke au n ° 10 Notre Dame 14 h 30 NBC État du Missouri au n ° 5 Oklahoma 19 h OU.TV n ° 1 Clemson au réveil Forêt 19h30 NBC UTEP au n ° 14 Texas 20h00 LHN

Montre Heisman

Sporting News a classé les 25 meilleurs quarts du football universitaire cette saison, et quatre des cinq premiers sont en action ce week-end à Trevor Lawrence de Clemson, Sam Howell de Caroline du Nord, Sam Ehlinger du Texas et Ian Book de Notre Dame.

Tous les quatre sont considérés comme de solides prétendants au trophée Heisman étant donné que Justin Fields de l’Ohio State – le seul finaliste de retour – ne jouera pas pour le moment.

Spencer Rattler de l’Oklahoma s’est inscrit au 13e rang, et il fera ses débuts en tant que partant contre l’État du Missouri. Le niveau est élevé étant donné que Baker Mayfield et Kyler Murray ont remporté des trophées Heisman consécutifs en 2017-2018, et Jalen Hurts a terminé deuxième derrière Joe Burrow la saison dernière.

Rattler peut partir du bon pied contre les Bears, et il y a un niveau élevé compte tenu de la façon dont ses prédécesseurs se sont comportés au cours des trois dernières saisons avec l’entraîneur Lincoln Riley:

STRATÈGE

ADVERSAIRE

STATISTIQUES

Baker Mayfield contre UTEP 19 sur 20, 329 verges, 3 touchés Kyler Murray contre FAU 9 sur 11, 209 verges, 2 touchés Jalen Hurts contre Houston 20 sur 23, 332 verges, 3 touchés

Hurts a ajouté 176 verges au sol et trois autres touchés à ses débuts. Le ballon a à peine touché le sol lors de ces matchs. Rattler aura la chance d’ajouter son nom à cette conversation avec une performance de grande envergure.

Coach sur place

Miami a touché le fond l’an dernier dans l’Independence Bowl avec une défaite de 14-0 contre Louisiana Tech en dehors de Conference-USA. Les Hurricanes ont également perdu contre la CRF la saison dernière.

Cela a couronné une 6-7 année dans la première saison de Manny Diaz, mais il n’a pas perdu de temps à faire des changements. Rhett Lashlee vient de SMU en tant que nouveau coordinateur offensif, et le transfert de Houston D’Eriq King fait ses débuts jeudi contre un autre adversaire de la Conférence-États-Unis en UAB.

Les Blazers posent un test intéressant pour les Hurricanes. UAB a remporté en moyenne 10 victoires au cours des deux dernières saisons, a un quart-arrière expérimenté dans Tyler Johnston III et un coup de poing 1-2 de Spencer Brown et Jermaine Brown Jr. Les Blazers ont également joué jeudi dernier.

Cela en fait un jeu intéressant – un jeu qui vaut la peine d’être joué sur un écran pendant que les Chiefs et les Texans ouvrent la saison NFL en même temps.

Alerte bouleversée

Il est difficile de trouver un bouleversement étant donné que tous les matchs impliquant des équipes classées comportent des écarts à deux chiffres. Iowa State ouvre la saison avec un autre quart-arrière vedette à Brock Purdy, qui a mené le Big 12 en verges par la passe en 2019. Les Cyclones pourraient être considérés comme un choix dormant pour atteindre le match de championnat de conférence.

La Louisiane présente cependant un défi intéressant dans le premier match. Les Ragin ‘Cajuns ont remporté en moyenne neuf victoires lors des deux premières saisons de Billy Napier, et le quart-arrière senior Levi Lewis opère une attaque dirigée par les demi-offensifs Elijah Mitchell et Trey Ragas, qui ont totalisé 1967 verges au sol et 27 touchés en 2019.

Si la Louisiane peut éviter les revirements, alors celle-ci pourrait s’intéresser au quatrième trimestre.

Plus / moins

Notre Dame s’ouvre contre Duke dans sa quête pour devenir champion de l’ACC.

C’est l’un des scénarios les plus intrigants d’une saison affectée par COVID-19. Les Irlandais ont une fiche de 22-9 contre l’ACC depuis qu’un arrangement a été conclu avec la conférence en 2014. Mais l’engagement ponctuel est beaucoup plus intéressant.

Brian Kelly a de nouveau les Irlandais en compétition en séries éliminatoires. Notre Dame a une fiche de 33-6 au cours des trois dernières saisons et Book revient en tant que quart-arrière senior.

Notre Dame avait une fiche de 8-3 contre l’écart en tant que favori et de 5-2 contre l’écart à domicile la saison dernière, c’est donc un bon pari pour affronter les Blue Devils également.

Dans une semaine qui a tendance à susciter des réactions excessives, Notre-Dame figure comme d’habitude au centre de cela.

Pensez-y …

Le drame entourant la saison des Big Ten s’est poursuivi dans la semaine 2, et il n’y a pas eu de choix définitif pour le moment où la conférence reprendra le jeu.

Cette décision est également devenue une pièce d’échecs lors des prochaines élections. Le président Donald Trump a offert un autre avis à ce sujet cette semaine:

Big Ten Football a l’air vraiment bien, mais risque de perdre le Michigan, l’Illinois et le Maryland à cause du ridicule manque d’intérêt ou de soutien politique de ces gouverneurs. Ils joueront sans eux? – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 6 septembre 2020

Selon 270ToWin, le Maryland et l’Illinois sont des États démocratiques forts, mais c’est dans les autres Big Ten que cela devient intéressant. L’Ohio, le Michigan, le Minnesota, le Wisconsin et la Pennsylvanie – tous des partis démocrates à l’exception de l’Ohio en tant qu’État champ de bataille – représentent 74 votes électoraux.

Trump a remporté quatre de ces cinq États aux élections de 2016. Jusqu’à ce que la conférence revienne sur la décision, cela restera un sujet politique en novembre.