Erendira Palma Hernandez

Journal La Jornada

Lundi 28 décembre 2020, p. 3

Fort de son expérience à Monterrey, l’un des clubs les plus gagnants de la Liga Mx Femenil, et à Necaxa, qui a souffert aux dernières places, l’ancien gardien Balbina Treviño a souligné l’importance des clubs qui investissent constamment dans équipes de femmes pour obtenir des rétributions. Il est difficile pour une entreprise d’être autonome dès le premier jour, et si vous n’y investissez pas, ce sera plus compliqué. La clé est de voir le potentiel du football féminin; la ligue s’est agrandie, on voit des stades pleins, mais il faut investir pour relever la barre, a-t-il dit.

Balvina a vécu de près les circonstances dans lesquelles travaillent deux projets qui ont eu des résultats très différents. Après une longue expérience dans le football amateur, il a reçu une invitation de Necaxa au tournoi Apertura 2019 et a ensuite signé avec Monterrey.

Bien que les Centellas aient eu des difficultés au sous-sol du tableau général depuis la création de la Liga Mx Femenil, en 2017, Balvina a indiqué que cela était dû au manque de soutien comme le font les clubs de Monterrey, qui ont dominé le tournoi.

À Monterrey, il y a un engagement envers le projet. Ils investissent dans les joueurs, ils recherchent des gens d’expérience, proches du football féminin, ils traitent l’équipe comme une équipe de première division, a-t-il déclaré.

Concernant le cas de Necaxa, il a souligné que bien qu’il y ait une bonne coach, comme Fabiola Vargas, avec de l’expérience, elle n’a pas beaucoup de ressources, il n’y a pas d’investissement pour un projet global.

Il a souligné Atlas et Querétaro comme des exemples de croissance lorsque le conseil d’administration accorde l’attention et les ressources nécessaires à l’establishment des femmes.

Atlas a traité le club des femmes comme un appendice, il n’a pas suffisamment investi et elles étaient aux dernières places, mais Fernando Samayoa, une personne expérimentée dans ce domaine, est arrivé et a donné de la crédibilité au projet. La même chose s’est produite à Querétaro avec Carla Rossi.

Evoquant le faible revenu des joueurs de football, il a indiqué: «Il est important qu’ils poursuivent leur préparation académique, ils ne doivent pas se laisser emporter uniquement par la célébrité.

Il est impossible de vivre de l’épargne en tant que joueurs. À l’heure actuelle, de nombreuses filles ont une formation; voyons comment cela imprègne les générations futures.