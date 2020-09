Jeu 7 !!

Après deux formidables affrontements lors du 7e match de la Conférence de l’Ouest, vendredi soir, samedi est pour l’Est. Les Flyers et les Islanders se rencontrent dans le cadre d’un concours gagnant-gagnant et l’occasion de franchir une nouvelle étape vers la victoire de la Coupe Lord Stanley.

Les Islanders ont mené cette série 3-1, mais n’ont pas pu la mettre de côté car ils ont perdu les matchs 5 et 6 en prolongation (ce dernier en double OT). Bien sûr, comme pour toutes les autres séries, qui sera en but pour New York est en question. L’entraîneur-chef Barry Trotz a déclaré samedi lors de la disponibilité du matin qu’il y aurait des changements d’alignement. Ce que cela signifie exactement, c’est que tout le monde devine, mais l’équipe de l’île a Thomas Greiss (1-1, avec la défaite dans le deuxième match en prolongation) et Semyon Varlamov (qui a perdu les deux derniers matchs) prêts à jouer. Les deux gardiens se partagent le temps pendant la saison régulière et Trotz peut se tourner vers Greiss pour une secousse.

«Quiconque est dans le filet, nous savons qu’il fera le travail», a déclaré JG Pageau samedi. “Mais nous devons aussi faire le travail devant eux.”

Les Islanders, en passant, n’ont pas participé à une finale de conférence depuis 1993; ils y sont arrivés cette année-là en remportant la finale de la division Patrick (l’équivalent du deuxième tour d’aujourd’hui) dans un match 7 contre les Penguins, deux fois champions en titre de la Coupe Stanley.

Les Flyers sont entrés en séries éliminatoires en tant que tête de série numéro 1 dans l’Est et chercheront à se qualifier pour la finale de la conférence pour la première fois depuis 2010; cette année-là, ils se sont rendus à la finale de la coupe Stanley avant de perdre contre les Blackhawks. S’ils espèrent remporter une victoire dans le septième match, ils devront lancer leur avantage numérique; ils sont 0 pour 11 dans cette série.

Philadelphie a eu un bon coup de pouce lors du sixième match alors qu’Oskar Lindblom jouait pour la première fois depuis son diagnostic de cancer en décembre. Il a joué plus de 17 minutes à son retour.

Et cela ne fait pas de mal que l’entraîneur-chef Alain Vigneault en sache une ou deux choses sur la victoire dans les septièmes de finale – il y a toujours un dossier de 5-2. Ce qui est drôle, c’est que s’il a battu Trotz dans un match 7 auparavant (deuxième tour 2015, Rangers over Capitals), il a également battu les Flyers. La dernière fois que Philadelphie a participé à un match 7, c’était en 2014, lorsque les Rangers étaient en route pour la finale de la Coupe Stanley.

Scores Islanders vs. Flyers, mises à jour du match 7

(Toutes les heures de l’Est.)

Première période

19h35 – Jeu sur.

Avant le match

19h35 – Derek Grant également hors de l’alignement pour les Flyers.

19h05 – Autres notes sur la programmation.

19 h HE – Greiss est un aller.