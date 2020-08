Le champion des poids moyens de l’UFC, Israel Adesanya, se prépare actuellement pour un combat avec Paulo Costa, mais cela ne signifie pas qu’il ne pense pas à son avenir.

S’exprimant sur Submission Radio, Adesanya a taquiné certains des affrontements pour lesquels il est excité à l’avenir, s’il passe par Costa.

Le champion a admis qu’il était enthousiasmé par un combat potentiel avec Jared Cannonier, qui affronte l’ancien champion de la division Robert Whittaker à l’UC 254. Il a également ouvert la porte à un combat avec le vainqueur d’un match récemment annoncé entre Darren Till et Jack Hermansson, exprimant intérêt particulier pour un combat avec l’Angleterre Till en territoire ennemi.

« J’espère que Cannonier battra Robert, parce que je veux un nouveau corps », a déclaré Adesanya. «Jack Hermansson, ça ne me dérange pas trop. Mais j’aimerais que Darren fasse celui-là, mais il ne l’a pas vraiment fait [in his last fight] contre Robert. C’était un bon combat, un combat serré, mais je pense que peut-être que les démontages l’ont donné à Robert. Qui sait. Mais oui, le combat entre Jack Hermansson et Darren Till, ça ne me dérange pas vraiment. Mais Cannonier, j’espère que Cannonier hurle son cul. Je veux combattre ce mec, je l’aime bien.

«Pareil pour Darren», a ajouté Adesanya. «Mais aussi Jack Hermansson que j’aimerais combattre, mais je veux vraiment combattre Darren un jour à l’O2 ou à Wimbledon. Ce serait une bonne excuse pour aller en Angleterre. Allez siroter du thé et des crumpets.

Adesanya et Till, deux des attaquants les plus pointus du MMA, ont eu une relation intéressante pendant leur séjour à l’UFC, se ciblant souvent dans les DM et dans les mèmes. Selon Adesanya, cependant, tout est très amusant jusqu’au soir du combat.

« Nous n’avons pas parlé un peu, mais nous sommes cool », a déclaré Adesanya. «Je veux dire, nous connaissons le jeu. Genre, Darren est un mec, je ne vais pas agir comme si nous avions du boeuf, quand il sera temps de se battre, je l’embarrasserai putain. Ouais. Mais en ce moment, il est cool et je suis cool. On est cool. »

Seriez-vous intéressé par une future confrontation des poids moyens entre Israel Adesanya et Darren Till?