Quino Colom, dans une pièce de théâtre lors de l’Espagne-Israël. F. Calabuig

Une terrible seconde partie après avoir atteint la pause seize points de plus a condamné l’Espagne contre Israël (93-85) et l’a laissée sans le triomphe que le qualification virtuelle pour l’Eurobasket 2022.

L’équipe espagnole est maintenant obligé de battre la Roumanie lundi dans cette “ fenêtre FIBA ​​” à Valence pour ne pas être plongé dans une angoisse inutile dans la fenêtre de février.

Hispanique-dominicain Tyson Pérez a fait ses débuts en tant qu’international absolu espagnol écraser le cerceau israélien lors de la première pièce et être la pièce autour de laquelle l’Espagne a tourné pendant que les ACB Gal Mekel et Jake Cohen réveillaient Israël avec leurs triples.

Avec Pérez et Mekel sur le banc avec deux fautes, Darío Brizuela a repris le jeu jusqu’à l’entrée des vétérans de la Coupe du monde Quino Colom et Javi Beirán, en dehors de la dynamique de Valence et Herbalife Gran Canaria, respectivement.

Avide de balle, Colom a assumé individuellement la responsabilité de marquer, a ajouté quatorze points d’affilée en seulement six minutes et a ouvert l’écart sur le tableau de bord (23-34, m.12).

Avec l’accident apparemment sur la bonne voie, Sergio Scariolo a terminé la rotation avec Ferran Bassas, qui a lancé l’attaque, et son collègue débutant Francis Alonso, et l’Espagne est arrivée avec une demi-victoire sur la piste à la mi-temps. Même l’entorse de Rubén Guerrero à la cheville droite n’a pas gâché la première mi-temps car il a joué à nouveau avant la fin (36-52, m.20).

Israël est revenu sur la piste avec une manche de 12-2 construit sur la base des triplets de Cohen et Tamir Blatt qui ont conduit l’Espagne à changer de défense et à déplacer le banc, sans rien valoir au départ (60-58, m.25).

Voyant le panorama, Scariolo a pris la main de Colom et le départ Andorran a continué à marquer. Ses points ont réveillé l’Espagne, mais son pourcentage a commencé à baisser et ilLes triples de Mekel ont rendu le commandement à Israël et ont amené le match à une finale face à face (84-83, m.37).

Avec le seul recours pour retrouver Colom et l’Andorran épuisé et égaré, L’Espagne manquait de ressources et un triple de Menco a clôturé un triomphe de la foi pour Israël qui confirme sa présence au rendez-vous 2022.

95- Israël (21 + 15 + 31 + 28): Blatt (21), Mekel (18), Ginat (17), Cohen (17), Menco (8) – cinq propriétaires – Gutt (-), Levi (-), Madar (11), Pnini (-), Sorkin ( -), Zalmanson (1) et Ziv (2).

87.- Espagne (27 + 25 + 20 + 15): Díaz (5), Brizuela (10), Rabaseda (5), Pérez (7), Arteaga (2) – cinq partants – Beirán (4), Colom (24), Llovet (1), López-Arostegui (13), Alonso (8), Bassas (-), Guerrero (8).

Arbitres: Sharapa (BLR), Vulic (CRO) et Jevtovic (SER). Ils ont éliminé Llovet pour faute (m.37)

Incidents: Match correspondant à la phase de qualification de l’Eurobasket 2022 joué dans le pavillon de la Fuente de San Luis de Valencia à huis clos en raison des restrictions dues à l’expansion du coronavirus et en “ mode bulle ”.