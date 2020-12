J Balvin est sans aucun doute l’un des artistes latins les plus réussis de ces derniers temps. Cependant, au milieu de la renommée qu’il a acquise grâce à sa carrière musicale, il a préféré être honnête avec ses fans et rendre public son combat contre la dépression et l’anxiété, plutôt que de le cacher.

C’est à cause de ça L’une des dernières publications qu’il a réalisées via son compte Instagram a alarmé ses followers. Et c’est que le chanteur colombien a utilisé ses Stories pour laisser un message inquiétant qui a suscité l’inquiétude de ses fans.

“Le seul cadeau que je demande à ceux qui m’aiment est de prier pour moi”, J Balvin a écrit à propos d’une photographie dans laquelle vous pouvez voir sa tête et ses cheveux – qui ont maintenant l’air turquoise – et une partie de son profil, alors qu’il touche la nuque avec une de ses mains.

J Balvin partage un message inquiétant et une alarme à ses abonnés. (Photo: @jbalvin)

Le chanteur colombien n’a pas donné plus de détails sur ce poste; cependant, publie constamment des messages stimulants sur les réseaux sociaux. Dans l’un des derniers, il a souligné: “Tôt ou tard, le soleil brille pour tout le monde.”

J Balvin a évoqué plus d’une fois sa santé mentale. Ainsi, début novembre, il a partagé une vidéo sur son compte Instagram – après avoir préféré s’éloigner du cyber-monde pendant plusieurs semaines – où il parlait de cette question.

«Je n’aime pas jouer et je n’aime pas faire semblant de bonheur ou que tout est parfait parce que je suis un être humain comme tout le monde. Je suis fragile et vulnérable … Je tiens à les remercier (mes fans) d’être connectés avec moi et je veux leur dire que je les aime beaucoup et que lorsque la tempête passera, je serai plus ici (sur les réseaux sociaux) pour faire des blagues », a-t-il déclaré.

