Mis à jour le 21/11/2020 à 00:38

J Balvin continue de soutenir davantage de musiciens urbains, quelle que soit leur nationalité ou d’où ils viennent, et c’est pourquoi il n’a pas hésité à accepter l’invitation du rappeur Sfera Ebbasta avec qui il vient de sortir «Baby», sa dernière collaboration.

Ce single fait partie de «Famoso», le nouvel album de l’Italien qui vient de sortir dans le monde et auquel participe non seulement le Colombien, mais aussi aussi d’autres artistes de renom tels que Steve Aoki, 7Ari, Diplo, Offset, Future et Lil Mosey, pour un total de sept collaborations.

L’album présente la direction artistique de Charlie Charles et compile toutes les différentes facettes de Sfera Ebbasta; il y a des thèmes pleins de colère, de faim et de désir de créer une distance entre lui et son quartier, tandis que d’autres chansons sont plus intimes et d’autres sont simplement destinées à devenir des tubes.

Le rappeur a pris le temps de créer l’album le plus important de sa carrière à ce jour et le résultat est treize chansons, qui ensemble ils deviennent le projet international le plus moderne et international qui ait été vu dans la musique italienne, et bien sûr, l’album le plus attendu de l’année.

Après un total de quatre-vingt-sept chansons de platine, un milliard et demi de vues et étant le premier Italien à avoir sept chansons sur le palmarès mondial de Spotify, Sfera Ebbasta revient une fois de plus après presque trois ans pour battre des records.

J Balvin, qui est un artiste qui est non seulement l’un des plus proches amis de Sfera mais aussi l’un de ses grands collaborateurs, il est co-star de «Baby», une chanson qui en quelques heures a déjà dépassé les 150 000 vues sur YouTube.

J Balvin lui-même dans le film “Famoso”, réalisé par Pepsy Romanoff et distribué dans le monde entier par Amazon Prime Video, confirme sa volonté de créer un véritable “gang latino” international; un partenariat artistique entre l’Italie, la Colombie et tout le monde latin et “Baby” marque le début de ce qui semble être le moyen d’emmener la musique italienne là où elle est rarement allée.

