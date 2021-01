Il y a quelques jours à peine, J Balvin traversait un moment d’angoisse parce que sa mère avait subi une opération de la tête. Heureusement, tout s’est bien passé et comme sa mère est déjà en convalescence, le Colombien a décidé de prendre quelques jours pour méditer et passer un bon moment avant de reprendre ses activités.

C’est ainsi qu’il a laissé ses followers le voir via son compte Instagram, où il a publié des photographies dans lesquelles apparaît profiter de la mer en compagnie de son fidèle animal de compagnie: son chien Enzo. Cela se produit après plusieurs semaines au cours desquelles il a parlé de ses problèmes de dépression.

Sur les quatre images, on peut voir l’interprète de “Morado”, “6 h” et “Mon peuple” très heureux, à bord d’un bateau, dans lequel le chien l’accompagne également. Le message a plus d’un million 174 000 “J’aime” et ses fans ont souligné à quel point il était calme.

Mais ce n’était pas tout, puisque J Balvin a également partagé une vidéo dans laquelle nous le voyons se lancer d’un vieux navire dans la mer. Le clip a été enregistré au ralenti et presque à la fin, vous pouvez entendre les voix de la personne qui enregistre et d’autres qui l’accompagnent, encourageant le chanteur.

J Balvin est sans aucun doute l’un des artistes latins les plus réussis de ces derniers temps. Cependant, au milieu de la renommée qu’il a acquise grâce à sa carrière musicale, il a préféré être honnête avec ses fans et a rendu public son combat contre la dépression et l’anxiété, au lieu de le cacher.

Comme on le sait, 2020 a été une année de hauts et de bas pour J Balvin, car malgré les différentes reconnaissances qu’il a obtenues, il s’est battu contre ces deux problèmes alors elle a constamment laissé des messages pour sensibiliser à l’importance de la santé mentale.

