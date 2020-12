Mis à jour le 12/06/2020 à 09:05

Tout a sa fin, rien ne dure éternellement et quand il s’agit de blessures, c’est parfois encore plus compliqué. Jackson Martinez aurait pris la décision de se retirer du football et de se concentrer sur des projets personnels, de nouveaux défis dans sa vie.

Comme l’a confirmé le commentateur sportif colombien, Santy Martínez, sur son compte Twitter, l’attaquant du café de 34 ans aurait décidé de faire un pas en dehors du football, le même qu’il n’avait pas joué depuis juillet dernier.

«La décision était d’accord avec sa famille. L’heure de la retraite est arrivée. Il nous a donné beaucoup de joies, il a réalisé ses rêves avec discipline et sérieux. Bonne personne. Idole rouge! Merci beaucoup, Jackson Martinez », a tweeté Santy.

L’attaquant était sans équipe depuis quelques mois. Son dernier club était Portimonense de Portugal, où il a marqué 12 buts en deux saisons, n’étant plus jamais l’attaquant vu à Porto.

Jackson Martínez a joué plus de 300 matchs en tant que professionnel et a joué pour plusieurs clubs importants, tels que DIM, Atlético de Madrid, Porto, entre autres. Son football a traversé les ligues majeures d’Amérique, d’Europe et d’Asie.

L’attaquant portait également les couleurs de son équipe nationale, disputant son dernier match le 12 novembre 2015 lors des éliminatoires de Russie 2018, ce duel dans lequel la Colombie a fait match nul contre le Chili.

