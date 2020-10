ouragan fera ses débuts ce samedi à partir de 16h15 au Coupe de la Ligue professionnelle contre Vélez et le match sera retransmis par TNT Sports. L’un des nouveaux visages de l’équipe d’Israël Damonte est celui de Franco Cristaldo. Le milieu de terrain a évoqué son arrivée à “Globo” et son passé en Bouche.

“ouragan C’est une super équipe, je voulais vraiment y aller, en profiter et c’est aussi quelque chose de bien pour ma carrière. J’ai parlé directement à Damonte, il m’a tout expliqué, il m’a convaincu. Je voulais, je voulais être et heureusement ça a été résolu rapidement pour que ça arrive », dit-il.

Le milieu de terrain de 24 ans vient de jouer au Central Córdoba (Santiago del Estero). “Je pense que ouragan C’est le sixième grand, j’ai été surpris par la discussion qui a surgi mais on y revient. Si vous allez à Huracán, vous vous rendez compte qu’il est le sixième plus grand de l’institution, les choses qu’il a gagnées, tout cela en dit », a-t-il reconnu en dialogue avec« Crack Deportivo ».

Au-delà de son présent dans l’équipe du Parque Patricios, Cristallisé est bien conscient d’être sorti des divisions inférieures de Bouche, alors il rêve d’un retour. “Vous avez toujours la projection et l’envie de rester, mais il y a de grands joueurs, beaucoup de squad et je veux jouer, avoir des minutes et j’ai cherché cette option. Damonte vient de m’appeler et sachant que j’allais aller dans un grand club, je voulais en profiter. À l’avenir, j’aimerais revenir Bouche ou rester dans ouragan“, a-t-il assuré.

“Oui, l’illusion est toujours là, mais il y a de grands joueurs, ils ont été champions, maintenant ils sont dans une belle Copa Libertadores et il faut être réaliste, sachez qu’on ne pouvait pas avoir lieu là-bas. Aujourd’hui, je suis heureux et je veux profiter d’être dans ouragan. Je suis né à Bouche, Je serai toujours reconnaissant au club et j’espère pouvoir revenir. C’est du football et on ne sait jamais », a complété Cristaldo, qui a également joué à Elche (Espagne), Rayo Vallecano (Espagne), Defensa y Justicia et San Martín de San Juan.