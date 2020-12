Ariel Holan Il dirige l’Universidad Católica (Chili) depuis 2020, mais ce mercredi, on a appris qu’en 2019, après avoir quitté Independiente, il était sur le point de devenir l’entraîneur de Fluminense (Brésil). Alors il l’a reconnu Celso Barros, ancien vice-président du club brésilien.

“Je n’ai pris que le nom de Ariel au président et chef de la direction. Le président, comme toujours, n’a pas répondu et le directeur a répondu le lendemain, parlant poliment et gentiment, que son opinion était que nous devrions rester avec Marcão, mais que la décision appartenait évidemment au président et à moi. Ainsi, la position effective de Marcão a prévalu, qui a été préféré par le président, et qui est devenu l’entraîneur de nous tous », a-t-il déclaré.

Boue, puis a expliqué pourquoi Bonjour Il aurait été le candidat idéal après le mal actuel que traverse la “grippe”. “Cette année Ariel Holan Il est à l’Université catholique du Chili. Son équipe mène le championnat chilien. Dans la Copa Sudamericana, il a atteint les quarts de finale, une compétition dans laquelle il a été champion avec Independiente dans un match contre Flamengo, dans un Maracanã bondé. J’ai vu quelques matchs et j’ai trouvé l’équipe limitée, qui valorise en fait le travail du coach », analyse-t-il à travers un post sur son compte Instagram.

Enfin, le chef a expliqué pourquoi il avait décidé de le rendre public. “Je fais cette explication pour dire que chaque leader du football doit être attentif au marché dans ses choix. Évidemment, les résultats de nos élections ne sont pas toujours favorables”, at-il ajouté. Boue.