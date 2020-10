Barcelone ne lève pas la tête. Samedi dernier, il a perdu le classique contre le Real Madrid pour la Liga. Ces dernières années, les décisions du conseil d’administration, dirigé par Josep María Bartoméu, ont été largement critiquées. Sans aller plus loin, Lionel Messi était sur le point de quitter l’équipe culé après 20 ans.

Ariedo Braida, un ancien conseiller de Barcelone, a évoqué sa relation avec le président et a déclaré: “Je suis allé au Barça parce qu’ils me l’avaient demandé. Au début, j’étais plutôt bon, ils m’ont expliqué qu’ils allaient créer une commission des sports, mais cela n’a jamais commencé. valorisé à Barcelone. Le 1er décembre, nous avons un procès bien que je pense que nous ne l’atteindrons pas parce que je veux et j’espère que nous trouverons une solution avant la date “. De plus, il a ajouté: “Si au début ils ne m’ont pas valorisé, ils ont fini par me manquer un peu de respect. Il me restait deux ans sur mon contrat et ils m’ont licencié sans aucune explication.”

D’autre part, il a parlé des signatures qu’il recherchait quand il travaillait pour le club: “Ils ne m’ont pas donné la responsabilité, ils ont confié à d’autres la responsabilité de ce travail. J’ai recruté des joueurs comme Erling Haaland, du Borussia Dortmund, alors que je jouais encore à Rosenborg, mais au club, ils m’ont dit non, que je n’avais pas le profil du Barça. D’Italie, j’ai aussi suggéré Barella, de l’Inter et Zaniolo, de Rome », a-t-il déclaré.

Dans le même esprit, il a été surpris de parler de Paul Pogba, aujourd’hui à Manchester United. “Avec Albert Soler, nous avons rencontré le conseil d’administration de la Juventus pour Pogba, mais malgré les discussions, il n’y avait pas vraiment l’intention de le signer. Avec Soler, j’avais une bonne relation personnelle, mais professionnellement nous ne pouvions pas travailler ensemble parce que je n’étais pas autorisé”, a-t-il déclaré Braida, ancien joueur italien, avec Marca.

Enfin, il a abordé le sujet de Lionel Messi. “En Italie, de nombreux journalistes m’ont demandé et je leur ai dit que je resterais. Messi est un joueur unique, formidable, inimitable. Je pense que le Barça est un club planétaire parce qu’il s’identifie à Messi, avec la permission des autres joueurs. Il est numéro un. “, Hill.