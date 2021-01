– Très frustré d’ici 2020?

“L’année dernière, c’était de la merde.” En février, nous avons disputé le premier championnat au niveau national, la Coupe d’Espagne, puis l’emprisonnement est arrivé, tous les championnats ont été reportés. Parmi eux, l’Européen absolu, qui était en mai. En août, il y a eu un autre championnat, celui des moins de 23 ans, qui allait être le dernier pour moi à cause de mon âge et qui a été reporté à cette année. Il avait une chance d’obtenir une médaille, la vérité est que c’était dommage.

– Comment as-tu géré la détention?

–Je suis reconnaissant d’avoir un patio à la maison où je pourrais aussi apporter du matériel, car j’ai ma propre salle de sport. J’ai donc pu continuer à m’entraîner de manière assez normale. Une partie de la formation n’a pas été perturbée, du moins pas trop. Mais surtout ils manquaient d’envie car je dois faire le tour et déconnecter, une bulle chez moi me brûle beaucoup. De plus, les athlètes fonctionnent pour des objectifs et ne pas les avoir vous démotive.

– L’année au moins s’est bien terminée, avec le titre de champion d’Espagne.

-Après la concentration que nous avions à León j’ai fait un peu de dégâts à mon épaule, donc je suis allé un peu ennuyé au Championnat d’Espagne en novembre, où j’ai jeté le minimum, juste assez pour ne pas aggraver la blessure et pouvoir récupérer au plus vite . Nous avons travaillé avec des kinés et maintenant je suis plus ou moins rétabli, même si j’ai encore besoin de revenir à la routine, car tout ce gymnase fermé était une démotivation supplémentaire.

– Dans votre cas, en plus, la fermeture a affecté votre vie professionnelle, en plus du sport.

– En effet, je dirige une salle de sport. Nous aurions pu ouvrir le 15, mais nous avons décidé de ne pas nous précipiter. Nous donnions des cours en ligne, louions du matériel … survivant. Nous avons décidé d’ouvrir en janvier, alors que les gens étaient plus enthousiastes à l’idée de revenir, et je perçois qu’il y a de la motivation. Toute la question des restrictions est un peu stupide car elles ne s’individualisent pas, une salle de sport n’est pas la même chose qu’une salle de Pilates. Dans notre cas, nous sommes dans un entrepôt de mille mètres carrés.

-Avec tout ça, l’objectif pour cette année est de retrouver la normalité?

– L’objectif est de concourir, surtout de concourir à l’extérieur, donc je ne mets pas la main dans le feu. Il y a deux clés, l’une absolue européenne, en théorie en avril mais pour laquelle il n’y a pas de date, et le championnat du monde à la fin novembre. Je ne me suis pas qualifié pour la Coupe du monde. Et les Jeux de Tokyo sont censés avoir lieu cette année.

– Espérez-vous être olympien en si peu de temps?

–C’est très difficile, notamment en raison de la réduction des places d’haltérophilie, qui seront réduites de cinquante pour cent de 2016 à 2024. Pour commencer, s’il n’y a pas de championnats, il n’y a pas de classement. Si l’Européen d’avril n’a pas lieu, les places sont déjà fermées. Il devrait faire un résultat formidable et remporter une médaille en Europe. Pour les Jeux suivants, un classement par points obtenus dans les championnats internationaux sera pris en compte.

– Et il y a des options?

– J’ai beaucoup de marge de progression jusqu’en 2024, où j’aurai 26 ans. En ce moment, je ne suis dans aucun centre sportif comme Blume ou CAR à Sant Cugat, mais je peux y consacrer plus de temps, travailler plus sur la technique avec mon entraîneur. En regardant comment sont les marques en ce moment, nous ne sommes pas si loin des grandes marques. Oui du haut, mais dix ou quinze kilos nous séparent de l’élite.

– À quel moment traversez-vous l’haltérophilie?

– Eh bien, compliqué. Ce n’est pas un sport très flashy et il est difficile pour les générations de venir se remonter le moral. C’est vrai qu’il y a plus que quand j’ai commencé, qu’avec les réseaux sociaux et la télévision on en a plus parlé, mais quand même … Les restrictions ont déjà fait des ravages, beaucoup de gens se sont retrouvés sans formation, seuls les fédérés pouvaient, puis le haut niveau … Les garçons doivent s’entraîner, pour eux c’est une souris pour se déconnecter.

– Comment appréciez-vous le travail de votre coach, Lodario Ramón?

– C’est un entraîneur de dix, je suis très content de lui. Je pars pendant quinze ans avec lui, tous les jours pendant deux ou deux heures et demie. C’est comme une référence, elle a toujours été là et le sera toujours.

– Que demandez-vous à la mairie d’Oviedo?

– Les réceptions comme celle qu’ils nous ont données sont très bonnes, et ces années-ci, je pense qu’ils se sont bien comportés en matière de fourniture de matériel et de subventions. Quoi qu’il en soit, je ne parle plus de réceptions individuelles, mais j’aimerais qu’on ait une petite voix individuelle, une boîte à suggestions ou similaire.