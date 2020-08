Rafael Nadal renonce à l’US Open. Une décision surprenante et douloureuse celle de la classe espagnole 1986, actuelle numéro 2 du classement ATP qui ne pourra donc pas défendre le titre remporté la saison dernière (le quatrième de sa carrière).

Nadal lui-même l’a officialisé sur les réseaux sociaux. Le premier slam de la saison de tennis perd un autre de ses grands protagonistes. À l’US Open 2020 prévu du 31 août au 13 septembre (après la perturbation des calendriers pour l’urgence du Coronavirus) il y aura Rafael Nadal, ou le champion en titre.

Le gaucher de Manacor, numéro 2 mondial, a décidé de ne pas partir pour les Etats face à la situation internationale encore difficile. Une absence très lourde celle du joueur de tennis capable de remporter 4 éditions du tournoi dans sa carrière, en plus de celle de Roger Federer aux prises avec des problèmes physiques.

Les Flashing Meadows ne manquaient pas en couple depuis 1999.

Nadal sur son tennis

En réponse à l’annonce postée par le manche espagnol de Kia Motors, Rafael Nadal a répondu avec un clin d’œil: « J’ai déjà dit que le problème n’était pas le tennis. »

Cela aurait clarifié l’air concernant son message Facebook animé, qui a poussé toute la communauté du tennis à se demander ce qui se passait. L’USTA a donné à plusieurs reprises des indications sur son intention d’aller de l’avant avec l’US Open, malgré les pics de cas aux États-Unis, déclarant dans un communiqué de presse la semaine dernière: «L’État de New York continue d’être l’un des endroits les plus sûrs du pays. il concerne le virus COVID-19 ».

C’est actuellement vrai – bien que la région ait été un point chaud majeur des États-Unis au début de la pandémie, à tel point qu’un bâtiment sur le site de l’U.S. Open a été utilisé comme hôpital temporaire. Les hôpitaux de New York ont ​​accueilli plus de 18000 patients atteints de COVID-19 à la mi-avril, lorsque les infections ont augmenté et que plus de 750 patients atteints de la maladie sont décédés chaque jour dans les hôpitaux et les maisons de retraite.

Ces chiffres ont plongé en mai, et les taux d’hospitalisations et de nouveaux cas positifs de COVID-19 sont relativement stables depuis juin. Cela est censé être suivi par l’US Open lui-même. Et puis, deux semaines après la clôture de l’US Open, le 7 septembre.

Le 13 janvier, l’Open de France devrait débuter à Paris, après avoir été reporté de son début habituel en mai. «Je sais que nos fans seront déçus de ne pas voir Rafa jouer à l’Open occidental et méridional de cette année et aux États-Unis.

Ouvrez », a déclaré Allaster. « Cependant, pour les fans et le sport, nous avons hâte d’être inspirés par lui quand il décidera qu’il est prêt à jouer ».