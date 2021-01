Washington Camacho gravé son nom dans l’histoire de Défense et justice. Non seulement parce qu’il faisait partie de l’équipe qui a remporté la Copa Sudamericana, mais aussi parce qu’il faisait partie de la promotion en première division en 2014. Mais maintenant, il a annoncé qu’il quittait le club.

“Sur le plan personnel, hier, j’ai dit à mes coéquipiers que ce serait mon dernier match au club. J’ai déjà l’intention de retourner en Uruguay, donc je peux quitter le club de cette façon, en leur donnant quelque chose de si important … Eux, quant à moi, seront inoubliables », a-t-il expliqué.

Camacho Il était revenu au “Halcón” de Florencio Varela en 2020 après être passé par Xolos de Tijuana (Mexique). «Je suis retourné au club parce que je sentais que quelque chose comme ça pouvait arriver. C’était très difficile ce semestre avec la famille à l’extérieur et la vérité est que ce club m’a donné tout ce qu’il m’a donné en 2014. La joie que je ressens ici à nouveau au club, on vit rarement dans le football », a-t-il analysé.

“Le club a beaucoup grandi et continuera de grandir grâce au travail des dirigeants”, a-t-il déclaré. Camacho en dialogue avec l’émission officielle. Et l’Uruguayen a complété: “La clé, c’est le travail et que chacun sait occuper sa place et son temps. Nous sommes passés du statut de débutant à celui de remplaçant ou de ne pas être appelé et nous avons toujours travaillé de la même manière. Nous avons refait l’histoire au club et Je suis d’accord avec ça. Ce n’est plus effacé de l’histoire du club. “