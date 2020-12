État dans lequel la Ferrari conduisant “Rocket” a été laissée.

José Antonio Suarez, “Fusée”, Finaliste du rallye espagnol, il a eu une bonne frayeur hier au volant de la Ferrari F8 Tributo que son sponsor lui avait prêtée. Un véhicule qui coûte environ 264000 euros et qui accélère de 0 à 100 kilomètres à l’heure en 2,8 secondes. À son tour, il dispose de freins carbo-céramique et est capable de freiner de 0 à 100 kilomètres par heure en seulement 40 mètres. Selon des sources de la Garde civile d’Oviedo, l’autre voiture, une Opel Corsa, est celle qui a percuté la Ferrari de Suárez “Rocket” sur la route de Pravia à Soto del Barco, à la hauteur de La Imera.

L’événement n’a eu de conséquences graves sur la santé d’aucun des occupants des véhicules et il n’a fallu que regretter les dommages matériels. Le pilote de Pravia a voulu expliquer quelques heures plus tard ce qui s’était passé à travers ses réseaux sociaux: “Je conduisais sur la route principale et un véhicule qui venait d’un lycée, ne nous a pas vus, j’ai essayé de l’éviter, mais ce n’était pas suffisant et je suis entré en collision avec.”

pic.twitter.com/Gn1OK6Oz9Z – Rocket Suárez (@JASuarezOficial) 27 décembre 2020

Le pravien a voulu expliquer ce qui s’est passé à travers un message publié sur son compte Twitter officiel. «J’aime toujours montrer mon visage quand ça va bien. Aussi quand ça va pas si bien et aujourd’hui, comme tu l’as vu sur les réseaux sociaux, j’ai eu un accident. Je conduisais sur la route principale et un véhicule qui était incorporé dans un lycée ne nous a pas vus. J’ai essayé de l’esquiver, mais ce n’était pas suffisant. Il n’est pas nécessaire de regretter tout type de dommage personnel, seulement des matériaux et c’est ce qui compte vraiment. Je voudrais également rappeler l’engagement que chacun d’entre nous a avec la circulation, à être responsable et à assurer le double des manœuvres que nous allons faire. Dire aussi que la zone est un point noir dans lequel il y a généralement un accident, que dans le passé nous avons dû pleurer des morts et j’espère que les autorités prennent des mesures à ce sujet et que cela conditionne mieux l’incorporation à la route principale “, a-t-il expliqué. le pilote asturien.