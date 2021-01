L’entraîneur du Club de football de Barcelone, Ronald Koeman, a comparu devant les médias lors de la conférence de presse avant le duel de la Ligue de Santander entre les Catalans et l’Athletic Bilbao, sur le banc duquel il siégera pour la première fois Marcelino García Toral, avec un éventuel changement de système. Koeman a reconnu que l’équipe pourrait avoir besoin de signatures hivernales et qu’elle a également une liste de blessés.

«Loin de chez nous, nous avons perdu plus de points mais l’équipe essaie de jouer la même chose et de dominer le contraire. Nous avons créé du danger et des occasions de marquer, mais loin de chez nous, nous avons peut-être commis plus d’erreurs en défense, nous coûtant quatre ou cinq buts. ET l’efficacité loin de chez soi n’est pas ce que le Barça devrait avoir, avec les joueurs que nous avons, nous devons être plus efficaces.

Luis Suárez et ses buts

«Je n’aime pas répondre tous les jours pour Luis Suárez, ce n’est pas notre joueur. Je le respecte beaucoup. Mais nous avons nos avants et nous devons améliorer les gens que nous avons.

Griezmann et Dembélé

«Antoine connaît sa place, je lui parle beaucoup. J’aime Antoine, il est ouvert et il aime parler de son jeu, où il doit s’améliorer. Mais si nous avons trois milieux de terrain, nous devons faire de la place. Et Ousmane va mieuxces derniers temps, et il a de la profondeur dans son jeu. Je dois choisir “.

Système athlétique

«Ils peuvent changer leur système, cela dépend de Marcelino. Mais ça ne changera pas grand-chose non plus, ce n’est que deux jours d’entraînement et je ne pense pas que l’influence soit très grande. En plus, ils jouent à la maison et montrent toujours leur visage, ils aiment courir et se serrer, le jeu physique, et je pense que cela ne va pas changer. Dernièrement, ils ont joué avec 4-2-3-1 et Marcelino a plus son histoire avec 4-4-2 ».

San Mamés

«Je me souviens que San Mamés est un grand terrain, L’athlétique fait toujours face et le public se serre. J’ai de très bons souvenirs d’y jouer. Sans public, c’est totalement différent, il faut être motivé par soi-même et non par l’environnement. C’est plus compliqué, mais c’est pour nous, pour l’Athletic et pour toute l’équipe quand ils jouent à l’extérieur ou à domicile ».

Dangers de l’athlétisme

Williams est rapide ses décoches sont très bonnes et il a un objectif. Raúl García se débrouille très bien au sommet, il a de l’expérience. Et j’aime Muniain parce qu’il va jouer le ballon, bref, et tous peuvent mettre en danger le contraire.

Transferts et départs

«Ce que j’ai fait, c’est mettre un plan de hauts et de bas et des personnes possibles à amener. C’est au club de les amener, et si ce n’est pas possible, nous continuerons avec les joueurs que nous avons ».

Alena

«Aleñá a la permission du club de demander sa sortie. Mais les joueurs peuvent décider de rester ou non, il a décidé d’essayer de trouver une issue », a-t-il déclaré.

Changement de dates dû au coronavirus

«Je ne peux pas commenter les problèmes de santé. S’il s’agit d’une pandémie, cela peut être une raison pour changer la date. Mais en termes de sport, le club, devrait être fait le plus tôt possible car c’est un moment très important pour l’avenir du club. Mais la santé est la chose la plus importante et tout doit être fait pour arrêter cette pandémie.

Points positifs dans le personnel

«Il y a des choses qui ne peuvent être contrôlées. Hier, ils m’ont appelé pour me dire que il y avait deux personnes de notre “ personnel ” avec des. Nous avons suivi le protocole, pour suspendre l’entraînement le matin et refaire la PCR. C’était attendre qu’il n’y ait plus de positif, Dieu merci, tout le monde a été négatif et nous avons pu nous entraîner et nous préparer pour le match.