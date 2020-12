Gennaro Gattuso, entraîneur du Naples, était le protagoniste après la réunion qui a affronté son équipe avec le Torino lors de la 14e journée Une série. Le technicien a voulu envoyer un message d’humanité à toutes ces personnes qui ne se sentent pas bien dans leur apparence physique: «Je veux dire quelque chose aux enfants qui ne sont pas beaux dans le miroir. La vie est belle et il faut y faire face sans se cacher. Ne vous inquiétez pas, regardez devant vous car la vie est très belle et mérite d’être vécue. Mon problème oculaire passera et je reviendrai plus beau qu’avant.

De cette manière, le sélectionneur italien a expliqué la maladie qui l’oblige à apparaître sur le banc avec un œil couvert: «J’ai de la myasthénie, j’en souffre depuis dix ans, c’est la troisième fois qu’il me frappe. Cette fois c’était fort, mais tout passera, l’œil sera fixé. Je vois double, c’est difficile de se tenir debout, seul un fou comme moi peut y parvenir ».

Cependant, l’ancien joueur milanais n’a pas voulu quitter son travail pour la raison suivante: «Je n’aime pas vivre des moments comme celui-ci, mais je l’accepte car il y a des choses pires dans la vie. Je fais ce que j’aime, c’est ma vie et si je dois décider comment partir, je veux que ce soit là où j’ai passé toute mon existence: à la campagne”.

Enfin, il a envoyé un message à ceux qui ont publié une rumeur sur son état de santé, assurant que sa vie était en danger. «Je sais que mes joueurs ont souffert de me voir comme ça. J’ai lu qu’il était mort, que j’avais un mois à vivre… Ne t’inquiète pas, je ne meurs pas. Je suis vivant », a conclu Gattuso.

Myasthénie il se caractérise par une faiblesse rapide et une fatigue de l’un des muscles sous votre contrôle volontaire. Elle est causée par une rupture de la communication normale entre les nerfs et les muscles. Il n’existe actuellement aucun remède connu pour cette maladie, bien que le traitement puisse aider à soulager les signes et les symptômes, tels que la faiblesse des muscles des bras ou des jambes, la vision double, les paupières tombantes et les difficultés à parler, à mâcher, avalez et respirez.