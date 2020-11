Ronald Koeman Il est apparu devant les médias dans l’aperçu du match de Barcelone contre Osasuna, correspondant à la onzième journée de la Ligue de Santander. L’entraîneur néerlandais a évoqué, entre autres, l’accord avec la directive pour la réduction de salaire: “J’ai dit à Tusquets que j’étais prêt à aider, nous devons penser au meilleur pour le club”a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Le rival

«C’est un match à domicile et nous avons besoin des trois points. Nous avons discuté et analysé le rival, ils ont eu une belle saison l’an dernier et un match difficile nous attend. Cela dépend du rythme du match que nous avons, nous aurons des occasions de marquer ».

Sergiño Dest

Nous prendrons la décision demain matin. Il a eu de l’inconfort et aujourd’hui s’est amélioré, nous attendrons à demain pour voir s’il est apte à jouer.

Baisse de salaire

«Il faut voir la situation financière du club. Comme nous tous qui sommes ici, toutes les personnes qui l’aiment doivent aider le club. J’ai dit à Tusquets que si je pouvais aider, j’étais prêt. Nous devons penser au meilleur pour le club.

Rotations dans l’équipe

«Pour un entraîneur, la meilleure chose est que l’équipe a donné une très bonne image à Kiev. J’ai beaucoup aimé le rythme, c’est ce que nous avons entraîné depuis le début. La question du coronavirus influencera les blessures et dans certaines positions, nous sommes limités. Il faut avoir de la chance avec les blessures, j’espère que nous n’en avons plus.

Messi et son repos en Champions

«Il s’est bien reposé, tout comme De Jong. Ils ont joué le maximum de minutes et nous avons décidé de les laisser à la maison. J’espère qu’ils auront de la fraîcheur et de l’énergie dans le match de demain. On a besoin d’eux, ils donnent beaucoup de rythme aux jeux ».

Mort de Maradona

«Cela affecte beaucoup, en particulier les Argentins. Le meilleur hommage que nous puissions rendre à Maradona est de montrer que nous le pouvons sur le terrain.

Affrontements contre Maradona

«J’ai joué contre lui une fois, quand il était à Séville. Je me souviens qu’il était en retard pour l’échauffement et j’étais presque plus conscient de lui que de mon échauffement. J’ai eu la chance de jouer contre lui, donc la qualité semble plus. C’est dommage qu’il soit parti avec 60 ans. Je lui souhaite le meilleur pour sa famille.

Note après 100 jours à la tête du Barça

«Je ne me donne pas de mot, je vous laisse ça. Je suis venu dans ce club à un moment difficile, j’ai passé 100 jours plus calmes dans d’autres clubs, mais je suis très heureux d’être ici car je mets toute mon énergie dans mon équipe et des jeunes qui peuvent aller de l’avant. S’il y a un moment pour réagir, c’est aujourd’hui.

Irrégularité de l’équipement

«Ce n’est pas facile d’expliquer pourquoi. Parfois, vous avez des matchs où vous dominez davantage, en Ligue, cela nous a coûté plus cher avec des équipes qui jouent plus étroitement et en Ligue des champions avec celles qui jouent plus ouvertes. À la fin de la saison, nous pourrons dire ce qui nous a manqué. Je pense qu’en Liga, nous ne méritions pas de perdre autant de points et en Ligue des champions, je pense que gagner contre la Juve nous a donné confiance, mais cela nous a fait ressortir détendus dans les autres matches ».

Situation d’Aleñá

«Je ne peux pas parler maintenant des choses de janvier. Le changement de système lui a coûté un peu en début de saison, mais il s’améliore beaucoup pour être un pivot pour cette équipe. Il change les choses dont il a besoin pour être un joueur du Barça au milieu du terrain, il faut lui laisser le temps de s’améliorer.

Mingueza

“Je dois d’abord dire aux joueurs avec quelle équipe nous allons jouer ce dimanche, mais il est vrai qu’il a beaucoup de chances de jouer demain. Cela dépend aussi de savoir si Dest peut commencer demain. “

Comment l’équipe peut-elle s’améliorer?

«Si nous gardons le rythme du ballon, nous sommes très bons, mais parfois nous le ralentissons et nous nous détendons. L’équipe a besoin d’une grande intensité, comme l’autre jour à Kiev. Nous avons bien défendu et lorsque nous avons ouvert le score, nous avons continué avec une forte intensité et l’équipe adverse a baissé les bras.