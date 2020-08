L’ancienne n ° 1 mondiale Victoria Azarenka, qui est en demi-finale de l’Open de l’Ouest et du Sud, a déclaré qu’elle avait pensé à la retraite plus tôt cette année, mais avait décidé de donner un nouvel essai à sa carrière et qu’elle était heureuse de sa décision.

Azarenka est parvenue aux demi-finales de l’Open de l’Ouest et du Sud cette semaine pour la première fois depuis qu’elle a remporté le titre en 2013 en remportant une victoire sur la Tunisienne Ons Jabeur. Elle affrontera la tête de série n ° 8 Johanna Konta en demi-finale.

Victoria Azarenka dit qu’elle a envisagé de se retirer du tennis plus tôt cette année

Comme cité par Ubitennis, Azarenka admet qu’elle a pensé à se retirer du sport plus tôt cette année. « Oui, j’y ai pensé. A ce moment-là, je ne savais pas si je continuerais à jouer, mais j’ai décidé de réessayer une dernière fois et de voir ce qui allait se passer.

Je suis content du choix que j’ai fait, mais je me serais senti bien dans tous les cas. Il n’y a pas beaucoup de choses que je regrette. »La Biélorusse a vécu une période difficile ces dernières années en raison de blessures et aussi à cause de la bataille pour la garde de son fils, Leo.

La Biélorusse a également évoqué sa nouvelle relation de travail avec l’entraîneur français Dorian Descloix, l’ancien partenaire de double de Gael Monfils. «J’ai commencé à y travailler en février avant d’aller à Monterrey puis lors du lock-out, il est parti avec ses deux jeunes filles, mais nous sommes restés en contact.

J’aime le travail que nous faisons, il a apporté quelques changements dans ma routine. Il n’a jamais été entraîneur au niveau WTA, mais nous apprenons les uns des autres. Cette fraîcheur mentale était importante, surtout pendant la longue pause où le travail répétitif et routinier aurait été difficile, sans buts sur le court. «

Azárenka est une ancienne n ° 1 mondiale en simple et n ° 1 de fin d’année en 2012. Elle a remporté 20 titres en simple WTA, huit titres en double WTA et trois titres en double mixte. Elle a remporté les titres de l’Open d’Australie en simple en 2012 et 2013 – et est devenue la seule joueuse biélorusse, homme ou femme, à remporter un titre du Grand Chelem en simple.

Victoria Azarenka a également remporté la médaille de bronze en simple aux Jeux olympiques d’été de 2012 à Londres, l’US Open 2007 en double mixte avec Max Mirnyi et l’Open de France en double mixte avec Bob Bryan – et la médaille d’or en double mixte aux Jeux olympiques d’été de 2012 avec Mirnyi.