Les démonstrations d’affection pour Diego Armando Maradona deux jours après sa mort. Les réseaux sociaux ont été remplis de messages rappelant à beaucoup qu’il est le meilleur joueur qui ait jamais marché sur un terrain. La lettre de l’une de ses filles, Dalma Maradona, a été particulièrement émouvante.. La fille de l’Argentine a posté sur Instagram ses adieux particuliers à son père: «J’ai toujours eu très peur de ma mort, mais pas aujourd’hui … Parce que je sais que ce sera le moment où je vais vous revoir et vous embrasser à nouveau.», Lit la lettre.

Toute la lettre de Dalma à son père

J’ai toujours eu très peur de ma mort, mais pas aujourd’hui … Parce que je sais que ce sera le moment où je vais vous revoir et vous embrasser à nouveau! Tu me manques déjà pa! J’endurerai ici, sans cette partie de mon cœur que tu as emportée hier avec toi!

Comme vous me l’avez toujours demandé, je vais m’occuper du jabru et de votre pompon préféré PARCE QUE VOUS ME DONNEZ TOUJOURS DES RESPONSABILITÉS IMPOSSIBLES PUISQUE J’AI UTILISÉ POUR DE DROITE! Je vais vous aimer et vous défendre toute ma vie car je vous remercie pour la vie partagée! Je suis détruit mais j’irai de l’avant! Attendez-moi là-bas. Nous allons nous voir, pendant que je pratique ET COMMENT EST-IL pour que quand je vous vois, nous le chanterons à nouveau ensemble en criant… Eh bien… vous chantez vraiment magnifique et je crie! Je t’aime papa! Je t’aimerai et te défendrai toute ma vie! Et si votre petite-fille veut vous appeler par appel vidéo comme elle l’a fait, je vais mourir à l’intérieur, mais soyez assuré que je vais lui dire exactement qui vous étiez, qui vous êtes et qui vous serez pour toujours! Peut-être qu’il t’aime déjà. Parce que tu avais ça … Il n’en fallait pas beaucoup pour t’aimer …

J’ai assemblé mes pièces et je ne peux pas imaginer comment ma vie sera sans toi … JE NE PEUX PAS … Mais me voici avec le meilleur mari du monde et une fille qui va me forcer à aller de l’avant! La vie est un peu de temps alors à bientôt! Je vous apporte des marguerites pour décorer vos chaussettes gamer et regardez-moi à nouveau avec cet amour que vous voyez sur la photo! Je t’aime pour toujours!

Voir cet article sur Instagram

Diego Junior dit également au revoir à son père

Diego Junior, fils de ’10, a voulu dire au revoir à son père avec un autre message émotionnel sur les réseaux sociaux. «Comme j’étais heureux avec toi … tu ne pouvais même pas l’imaginer, rien qu’en te regardant à mes côtés, je me sentais invincible !!!! Combien je vais manquer cette étreinte de ma vie, vous ne pouvez même pas l’imaginer, combien cela va me manquer de m’asseoir avec vous pour regarder un match de notre bien-aimé Naples! Et mes enfants ?? Comment vont-ils se passer d’un grand-père si aimant ??? Je vous promets qu’ils seront toujours de votre côté, qu’ils vous défendront toujours et qu’ils gonfleront toujours leur poitrine en parlant de grand-père !!! Papa capitaine de mon coeur tu ne mourras jamais car je t’aimerai jusqu’au dernier souffle que j’aurai !! Attends-moi et viens te trouver le moment venu car je t’ai toujours voulu à mes côtés car un fils à côté d’un père n’a peur de rien! Bon voyage 10 de mon coeur !! Je t’aime”.

Des messages d’hommage à Pelusa ont envahi les réseaux sociaux depuis sa mort. De nombreux joueurs de renom tels que Cristiano Ronaldo, Leo Messi ou Neymar Jr ont dit au revoir à Maradona, dont la mort a eu un impact mondial considérable. Les Argentins sont descendus dans les rues pour atteindre un million de visiteurs dans sa chapelle en feu. Émotionnel était aussi l’adieu aux adeptes de Naples, un club où il a brillé et remporté deux titres de champion.

Voir cet article sur Instagram

Voir cet article sur Instagram