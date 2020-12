Cristiano Ronaldo Il s’est exprimé après la victoire 3-0 sur Barcelone au Camp Nou lors de la sixième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Juventus, grâce à ce triomphe, va aux huitièmes de finale en tant que premier groupe.

Le footballeur portugais a remporté la bataille contre Leo Messi en marquant un doublé lors de la victoire de la Juventus sur Barcelone. Cristiano Ronaldo a inscrit ses deux buts sur penalty, mais s’est réjoui de la victoire au Camp Nou, ce qui les rend clairement dignes d’être premiers de leur groupe, comme il l’a assuré.

La victoire

“Très bien. La vérité est que nous sommes heureux. C’était une mission presque impossible de venir au Camp Nou et de marquer trois buts. C’était très, très compliqué. On joue bien. La clé était de bien rentrer et après une demi-heure de passer 0-2 ».

Motivation

“Oui, je pense que cela pourrait être une injection de confiance, nous avions besoin d’une victoire comme celle-ci contre une équipe comme Barcelone, qui même si ça va mal, c’est Barcelone. Cela nous donne une confiance supplémentaire ».

Y a-t-il une pénalité?

“Je ne sais pas. Je ne l’ai pas vu à la télévision, mais le football est comme ça, avec des pénalités inexistantes et parfois l’inverse. Le travail de l’arbitre est compliqué et s’il l’a donné c’est parce qu’il pense que c’était une pénalité. Mais quand vous marquez 3 au Camp Nou, c’est mérité de commencer.

Messi

«J’ai toujours eu une relation très cordiale avec lui. Nous avons partagé 12 ou 13 ans de remise de prix et je ne l’ai jamais vu comme un rival. Il essaie toujours de faire de son mieux pour son équipe comme moi. Je me suis toujours bien entendu avec lui et si vous lui demandez, il vous dira la même chose. Dans le football, la rivalité est recherchée. Je le vois comme toujours, même si Barcelone passe un mauvais moment, mais je suis sûr que ce sera le cas. Toutes les équipes ont de mauvais sorts.

La chèvre

Je n’y vais pas. Je suis content parce que nous avons gagné et passé les premiers et je veux continuer à avoir la bonne saison que je fais.