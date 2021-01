▲ L’entraîneur argentin a été présenté hier et s’est immédiatement mis au travail Photo @ClubAmerica

Erendira Palma Hernandez

Journal La Jornada

Dimanche 3 janvier 2021, p. a11

L’Argentin Santiago Solari a clairement indiqué dans sa présentation en tant que barreur de l’Amérique qu’il aime faire face à la pression, ainsi que faire partie de grands clubs, il cherchera donc à imiter les réalisations du Néerlandais Leo Beenhakker, avec qui il accepte d’avoir dirigé le Real Madrid et maintenant aux Eagles.

Ceux d’entre nous qui aiment rivaliser aiment la pression, nous ne pouvons pas vivre sans elle et je suppose que les joueurs habitués au niveau de demande de ce club sont les mêmes, donc les footballeurs grandissent, a-t-il déclaré.

Le passé de l’Amérique doit être gardé à l’esprit et respecté car c’est un club avec 35 titres. C’est une grande équipe et ses objectifs sont liés à son histoire: rivaliser pour toujours gagner à tout moment.

Solari a fait sa première séance d’entraînement avec les Eagles tôt, bien que les renforts Pedro Aquino et Alan Medina ne soient pas encore arrivés. À la fin, l’entraîneur est apparu seul à la conférence et a souligné que dans les prochains jours, l’équipe d’entraîneurs composée des assistants Lucas Nardi et Santiago Sánchez, ainsi que l’entraîneur physique Bruno Militano, se joindront.

Il a assuré que les discussions avec Santiago Baños, le président américain des sports, étaient très professionnelles et transparentes avec un processus rapide et efficace, reflétant le fonctionnement de l’institution.

Interrogé sur les raisons pour lesquelles il a quitté l’Europe et pris une équipe du Mexique, il a déclaré qu’il était intéressé à diriger une équipe de grande importance dans la Liga Mx et avec des projets qui vont au-delà du sport.

Il n’est pas difficile de s’enthousiasmer pour un club de cette taille et ses objectifs, qui ne sont pas seulement sportifs, rivalisent pour gagner, mais l’accompagnent d’une série de valeurs qui font la grandeur des institutions, comme l’humilité, le sacrifice, la solidarité, la générosité et la gratitude . J’essaierai de mettre mon grain de sable et mon expérience pour aider l’Amérique à être un peu plus grande, a-t-il déclaré.

Solari s’est également souvenu de Leo Beenhakker, avec qui il a une histoire similaire en tant qu’entraîneur et qu’il aspire à atteindre après que le Néerlandais ait été en charge de l’América lors de la saison 1994-95 et a atteint le leadership avec un style attrayant et innovant sur le terrain. .

Leo est un mythe du football et adapté au football européen et mexicain. Espérons que nous pourrons réaliser une Amérique comme celle-là, a-t-il déclaré à propos du travail de Beenhakker.

Il a également fait l’éloge du football tricolore. C’est un colosse culturel et reflète en quelque sorte la diversité de ce pays. Je suis sûr que le football mexicain est fier de lui, sait ce qu’il a et est conscient de ses richesses, a-t-il assuré.

Il a reconnu qu’il ne fera que commencer à connaître les qualités de chacun des joueurs du club et qu’il ne peut toujours pas être sûr de qui quittera ou restera dans l’équipe, après les versions selon lesquelles Roger Martínez et Andrés Ibargüen seront exclus de l’équipe.