Ce vendredi, l’ancien champion junior des poids moyens Jaime Munguia revient en tête d’affiche du premier undercard de Golden Boy depuis juillet, alors qu’il affronte le vétéran Turean Johnson dans quel sera le deuxième vrai combat de Munguia comme poids moyen.

MunguiaLe joueur de 24 ans (35-0, 28 KO) était considéré comme une bonne perspective au Mexique en 2018, mais n’avait pas suscité beaucoup d’intérêt aux États-Unis jusqu’à ce point car il ne s’était battu ici qu’une fois et c’était sur un non émission télévisée pour un événement HBO à Las Vegas en décembre 2017.

Le nom de Munguia Il a fait la une des journaux lorsque Canelo Álvarez s’est retiré d’un match revanche prévu en mai 2018 avec Gennadiy Golovkin, à la suite d’un test VADA raté. Golovkin ne voulait pas abandonner la date, donc la recherche d’un nouvel adversaire était en cours. Munguia, alors âgé de seulement 21 ans et avec très peu d’expérience réelle, et pas vraiment un poids moyen (bien qu’un excellent poids moyen junior), s’est porté volontaire.

La commission du Nevada s’est opposée à cette idée. Les commissions permettent des discordances flagrantes et évidentes tout le temps, mais de temps en temps, elles trouvent une raison de refuser un combat. Au lieu de cela, Golovkin est allé en Californie et a combattu Vanes Martirosyan dans un événement principal de Cinco de Mayo sur HBO. Cependant, une semaine plus tard, Munguia faisait partie de ce qui était alors le réseau grand public de la boxe, après avoir obtenu une chance de remporter le titre des poids moyens juniors WBO de Sadam Ali.

Heure et chaîne Jaime Munguia vs Tureano Johnson

Campus: Fantasy Springs, Indio, Californie

Temps: 17 h 00 PT / 20 h 00 HE aux États-Unis. 18h00 au Mexique.

Canal: DAZN aux États-Unis. ESPN en Amérique latine.

Jaime Munguia vs Tureano Johnson en direct

Alors que Golovkin-Martirosyan était un combat à deux rounds que presque tout le monde a vu venir, ce qui s’est passé à Ali-Munguia a fait toute une impression. Le jeune combattant mexicain a absolument dominé physiquement Ali, qui venait de remporter un titre contre Miguel Cotto cinq mois plus tôt. Avec la victoire contre Cotto, il semblait qu’Ali, un ancien espoir des poids welters avec un certain battage médiatique qui avait échoué, avait finalement livré son potentiel.

Mais il n’était pas vraiment un vrai combattant de 154 livres, et Cotto non plus. C’était une situation “au bon endroit, au bon moment”, et Munguia lui a fait payer pour se battre au poids moyen junior. Ali ne pouvait juste pas bosser Munguia, Et tout ce qui Munguia Ce qu’il a fait a été de frapper Ali, renversant le champion deux fois au premier tour et de nouveau en deuxième et quatrième manches, où l’arbitre Gary Rosato est intervenu pour arrêter correctement le combat.

À 21 ans, Munguia il était venu au milieu de nulle part pour remporter un titre mondial, et de manière inspirée. La pensée immédiate pour les promoteurs, bien sûr, était qu’ils avaient une star potentielle du box-office entre les mains, et pour de bonnes raisons. Un jeune combattant mexicain fort et passionnant qui a battu un champion dans une performance soudaine et choquante? Oui, c’est une évidence. C’est un gars que tu veux avoir dans ton écurie.

Munguia il est resté impressionnant, revenant à peine deux mois plus tard pour remporter une victoire décisive sur Liam Smith, l’homme qu’il avait remplacé en peu de temps pour combattre Ali en mai. Smith était et reste un combattant vraiment solide, pas un combattant d’élite, mais certainement un concurrent légitime de 154 livres. Munguia l’a assommé en sixième, et bien que Smith ait eu beaucoup plus de succès qu’Ali avec le jeune, c’était assez encourageant que Munguia avait le réservoir d’essence et la concentration pour gagner une décision en 12 rounds sur un bon poids moyen junior, qui a cédé et pouvait résister au feu de Munguia pour la plupart. Et en fait, je pense que la victoire de Smith a beaucoup mieux vieilli.

Munguia a rebondi en septembre, grimpant sur la sous-carte Canelo-Golovkin 2 pour une victoire facile sur Brandon Cook, qui n’était pas vraiment un prétendant, puis est revenu en janvier 2019 pour remporter un blanchissage virtuel sur Takeshi Inoue à Houston, qui était le premier combat de titre Munguia dans le nouveau service de streaming DAZN.

Mais les fissures ont commencé à apparaître dans son prochain combat. De retour au Mexique pour la première fois depuis qu’il a remporté le titre mondial, Munguia il a obtenu une victoire chanceuse à Monterrey pour conserver son titre sur Dennis Hogan. Nous avons marqué le combat pour Hogan, l’opprimé irlandais-australien, et beaucoup d’autres l’ont fait aussi. Certains pensaient que ce n’était pas vraiment un vol, mais peu importe ce que vous pensez du score, il était évident que la ruse et le mouvement de Hogan lui donnaient des attaques contre Munguia.

Et bien que Munguia il a définitivement dit qu’il avait l’impression d’avoir gagné, pourquoi pas? – Je savais aussi clairement que je devais faire quelques changements. Il a embauché la légende mexicaine Erik Morales comme nouvel entraîneur et a tenu à 154 livres pour une autre défense totale en septembre 2019, battant Patrick Allotey en quatre rounds. Allotey était assez facile stylistiquement pour Munguia et franchement, il ne semblait pas vouloir être là après avoir ressenti le pouvoir de Munguia, mais c’était une victoire qui a donné Munguia un peu de confiance, peut-être, et cela lui a aussi permis, ainsi qu’à son nouvel entraîneur, d’entrer. un combat en direct ensemble.

Après cette victoire, Munguia il a décidé que le moment était venu pour un passage relativement long aux poids moyens. Il a remporté une victoire KO contre le vétéran Gary «Spike» O’Sullivan en janvier de cette année, ce qui s’est déroulé comme prévu; O’Sullivan d’Irlande a toujours été un jeu, mais il a toujours été découvert au plus haut niveau. Et encore une fois, la confrontation de style était celle qui n’impliquait pas de défi significatif Munguia, et ne l’a pas fait.

L’adversaire de vendredi est Turean Johnson (21-2-1, 15 KO), un joueur de 36 ans de Nassau, aux Bahamas, qui est un prétendant marginal à 160 depuis des années, sans jamais atteindre le niveau suivant. .

Le premier combat vraiment remarquable de Johnson C’était en avril 2014, lorsqu’il a affronté le frappeur choquant Curtis Stevens à Philadelphie. Ce fut un résultat controversé, l’arbitre Gary Rosato intervenant à 51 secondes de la fin du 10e et dernier tour, donnant à Stevens une victoire TKO. Johnson il menait 88-83 sur notre tableau de bord au moment de l’arrêt, et il n’avait pas été renversé. Stevens l’avait écrasé avec son crochet gauche, et Johnson était dans les cordes et se mettait à l’abri, Stevens lançant un tas de coups qui n’ont pas vraiment atterri. On se souvient moins, en raison de la fin, que c’était un très bon combat.

La compétition de Steven a été retardée pendant un certain temps, car il en a remporté six de suite avant un combat avec Sergiy Derevyanchenko en août 2017. Derevyanchenko était tout simplement trop bon pour Johnson, le battant dans les 11 premiers tours avant un autre arrêt dans le tour final, celui-ci sans aucun argument.

Johnson Il était hors du ring pendant toute l’année 2018 et à son retour en février 2019, il a eu une performance décevante contre le combattant vétéran Fernando Castañeda, se rendant à un tirage au sort en huit tours sur une carte Golden Boy. La performance de Johnson c’était si médiocre que Golden Boy l’a lancé cinq mois plus tard contre Jason Quigley, l’espoir irlandais dont la carrière semblait stagnante pendant des années.

Johnson il l’a mis sur Quigley, l’arrêtant après neuf épisodes dans une défaite assez unilatérale. À 35 ans, c’était probablement la meilleure victoire de sa carrière pour Johnson et cela lui a donné un coup de pouce bien mérité.

Cela l’a également conduit à se battre avec Munguia. Je ne me battrais probablement pas Munguia Si Golden Boy n’était pas vraiment sûr de ça Munguia gagner, et ils l’auraient vu à son meilleur et à son pire dans ses deux derniers. Stylistiquement, il ne semble pas non plus, du moins sur le papier, présenter des problèmes notables pour le Munguia cela va de l’avant; Il est probable que James avoir des problèmes avec des boxeurs plus qualifiés tout au long de votre carrière, quels que soient les changements que vous essayez d’apporter, mais Johnson ce n’est pas habile.

Johnson Il est cependant assez courageux et coriace. Il a également été avec des combattants franchement meilleurs que Munguia, Y James et cela ne vous montrera rien non plus. Munguia Il sera le favori et il devrait l’être: il est plus jeune, il est du côté A, et bien qu’il ait certainement des défauts et des limites, c’est un bon combattant. Cela peut être une sorte de petit pas en avant par rapport à Spike O’Sullivan, mais cela a aussi le potentiel d’être un très bon combat d’action. Oui Munguia peut gagner, il se légitime davantage à 160 alors qu’il se dirige vers un possible combat pour le titre mondial en deuxième division.