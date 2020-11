«C’était l’une des rares occasions où ils nous ont générés», raconte Robledo le jeu dans lequel, avec 0-1 sur le tableau d’affichage, il a eu un heads-up avec Javi Sánchez: «Il a gagné son dos sur la défense et ce que j’ai essayé dans ce Le moment était debout aussi longtemps que possible. J’ai eu de la chance et j’ai évité le but ». Le jeu était terminé lorsque cette action me vint à l’esprit: “Surtout parce qu’après nous avons pu revenir.”

Ce fut l’aboutissement de deux jours importants pour lui, rendu possible par le rouge à Davo: «Quand vous avez devant vous un partenaire avec autant d’expérience que Davo, vous essayez d’être préparé au cas où l’occasion se présenterait. Malgré la rivalité pour le poste, Davo et Robledo voyagent ensemble d’Oviedo pour s’entraîner: «J’apprends beaucoup de lui à tous égards. Il était déjà à Avilés dans une autre bonne étape et a l’habitude de jouer dans une catégorie supérieure ».

Bien qu’il soit né à Oviedo, Jaime Robledo a fait ses premiers pas dans le football à Murcie, dans le groupe sportif La Vaguada, où il s’est habitué à jouer dans une catégorie supérieure à ce qui lui était dû. Il l’a également fait à son retour dans les Asturies, quand à sa troisième année dans l’équipe de jeunes de Manuel Rubio, il a signé pour Turón et a fait ses débuts avec l’équipe de Preferente à 17 ans. À la fin de cette saison, il a fait un test de deux semaines avec Gillingham, de la League One anglaise.

“Je ne suis pas resté, mais ce fut une expérience formidable”, déclare Robledo, qui a poursuivi sa carrière à Langreo B jusqu’à l’été dernier lorsqu’il a reçu un appel d’Abraham pour Avilés. «Le projet a retenu mon attention, avec des acteurs importants comme Natalio, Palanca, Edu et Vitolo, qui ont concouru à un haut niveau. Depuis que j’ai fait mes débuts dans Preferente quand j’avais 17 ans, j’ai préféré jouer plusieurs minutes. Il y a deux ans, j’avais des offres de Third, mais j’ai donné la priorité au jeu. Maintenant, il me semblait que c’était le moment ».

La sanction de Davo étant terminée, Robledo ne sait pas qui occupera la porte demain contre Navarro: “C’est la décision d’Abraham.” Pour l’instant, il l’a félicité pour ses deux premiers matchs: “Il m’a dit que le travail était bon et que je devais continuer à progresser.”