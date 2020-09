La santé n’a pas été un point fort de Carson Wentz au cours de sa carrière dans la NFL, et donc, quel que soit le quart de sauvegarde des Eagles, il a une chance pour lui d’avoir du temps de jeu. En 2020, le QB2 de Philly sera probablement Jalen Hurts, la recrue de l’Oklahoma (et anciennement de l’Alabama). Pendant une grande partie de la carrière universitaire de Hurts, il y avait des questions sur son bras mais pas sur ses jambes. À OU, Hurts a également répondu à certaines questions concernant son lancer. Si tout se passait bien pour Hurts, son combo pass-run ferait de lui un dormeur de football fantastique attrayant.

Ces derniers jours, Wentz a fait face à une blessure mineure qui a poussé l’idée de Hurts en tant que starter de la NFL en début de carrière au premier plan des esprits des fans. Cela n’arrivera peut-être pas, mais si tel est le cas, les fils de renonciation fantastiques en prendront certainement note.

Jalen Hurts Fantasy Outlook: Hurts est-il le nouveau Taysom Hill?

En trois saisons en Alabama, Hurts a complété 62,9% de ses passes à 8,0 verges par tentative. Lors de sa dernière saison collégiale, à Oklahoma, Hurts a complété 69,7% de ses lancers à 11,3 verges par passe. L’infraction OU a engendré de bons quarts ces derniers temps, mais cela ne fait pas de Hurts un système QB. Il était visiblement plus solide mécaniquement avec les Sooners, et cela se voyait dans ses chiffres, y compris un rapport TD / INT de 32 à 8.

La plus grande chose pour Hurts au début de sa carrière dans la NFL, cependant, est sa capacité à se précipiter. Il a également couru pour 1 298 verges dans sa seule saison avec les Sooners. À 6-1, 218 livres, Hurts est plus proche de Lamar Jackson que de Cam Newton, mais il peut toujours donner les coups autant qu’il les reçoit.

Il y a deux voies pour Hurts, l’une basée entièrement sur la spéculation et l’autre basée sur la réalité. Les gens se sont demandé si Hurts pouvait s’intégrer dans le moule de Taysom Hill, un gadget-joueur. Du point de vue des compétences, Hurts pouvait le faire avec certitude. Il est rapide et fort et peut probablement attraper très bien. La différence vient de la capacité de passage. Hurts pourrait être un passeur légitime de la NFL, ce dont il est douteux que Hill puisse jamais être.

En réalité, la meilleure chance de Hurts de jouer en dehors du très occasionnel Wildcat en 2020 vient en tant que sauvegarde de Wentz. Comme nous l’expliquerons ci-dessous, Wentz a des antécédents de blessures qui suggèrent que sa sauvegarde commencera au moins deux fois en 2020. Si Hurts commence, il n’a pas besoin de faire une tonne en tant que passeur pour être une solide semaine de congé. remplir. Même lorsque Tim Tebow commençait pour les Broncos à l’époque, il avait une valeur fantastique en raison de sa précipitation, et Hurts est un meilleur lanceur que Tebow ne l’a jamais été. Une semaine de 80 verges au sol, 150 verges par la passe et deux touchés au total est digne d’une place dans une formation fantastique, et Hurts pourrait le faire si on lui donne la valeur d’un jeu complet.

Le seul gars que Hurts doit battre pour le rôle de remplaçant est Nate Sudfeld. Hurts a même lancé une passe TD de 99 verges récemment pour aider sa cause.

Perspectives des blessures de Carson Wentz

Wentz mène la projection des matchs manqués de Sports Injury Predictor parmi les quarts avant la saison 2020. Ils projettent ses chances de blessure à 92%. Wentz ne sera pas démis de ses fonctions en raison de ses compétences, mais une blessure pourrait ouvrir une opportunité à Hurts.

Les blessures de Wentz à l’université et les pros se sont répandues sur tout son corps – une commotion cérébrale, une fracture des côtes, une fracture vertébrale, une fracture du poignet et des déchirures ligamentaires au genou. Son style de jeu a inclus moins de course ces dernières années pour essayer de réduire sa nature sujette aux blessures, mais ce sont suffisamment de blessures différentes pour qu’il soit juste d’anticiper une nouvelle blessure à un moment donné. Si cela se produit en 2020, Hurts pourrait trouver son chemin sur le terrain plus tôt que prévu.

Quel QB est meilleur pour l’attaque des Eagles?

Ici, la réponse est assez évidemment Wentz. Ce n’est pas pour abattre Hurts, mais nous avons vu Philadelphie être productif avec Wentz au quart-arrière et Hurts serait un mystère majeur.

Hurts aurait également le potentiel d’opérer une attaque plus lourde (avec lui-même les portées), ce qui enlèverait des cibles aux attrapeurs de passes, ou de lancer des itinéraires plus courts que Wentz, aidant potentiellement un joueur comme Greg Ward ou le bouts serrés, Zach Ertz et Dallas Goedert. Mais Wentz adore déjà lancer sur les TE, donc ils resteraient probablement les plus proches du même si Hurts avait ce travail à tout moment, tandis que les sortants pourraient prendre un coup.