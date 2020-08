La performance de 50 points de Jamal Murray pour les Nuggets dimanche soir est maintenant secondaire à l’émotion qui s’est déversée de lui après le match.

Murray a retenu ses larmes et a eu du mal à trouver les mots alors qu’il parlait avec TNT de la semaine dernière à l’intérieur de la bulle d’Orlando, marquée par le boycott des joueurs pour protester davantage contre les meurtres par la police de George Floyd et Breonna Taylor, la fusillade de Jacob Blake et injustice raciale globale aux États-Unis

Murray porte des images de Floyd et Taylor sur ses chaussures. Ils rappellent de près à Kitchener, en Ontario, son combat personnel pour la justice dans le monde.

«Nous avons trouvé quelque chose pour lequel nous nous battons en tant que NBA, en tant qu’unité collective … et j’utilise ces chaussures comme symbole pour continuer à me battre partout dans le monde.» – Jamal Murray après la victoire de Denver dans le sixième match. pic.twitter.com/rkwPn9QuHX – NBA sur TNT (@NBAonTNT) 31 août 2020

“Ces chaussures me donnent la vie. Même si ces gens sont partis, ils me donnent la vie. Ils m’aident à trouver la force de continuer à combattre ce monde”, a-t-il déclaré. “C’est ce que je vais continuer à faire.”

Murray a déclaré que les joueurs trouvant une cause commune dans la bulle était également un facteur de motivation, mais il est revenu aux chaussures et au pouvoir qu’ils possèdent.

“Vous trouvez des choses qui ont de la valeur, des choses pour lesquelles se battre. Nous avons trouvé quelque chose pour lequel nous devons nous battre en tant que NBA, en tant qu’unité collective, et j’utilise ces chaussures comme symbole pour continuer à me battre partout dans le monde. Comme je l’ai dit, ils me donnent beaucoup de pouvoir pour continuer à me battre. Nous voulons gagner. Je montre mon émotion. Ça sort. “

Son émotion était toujours vive alors qu’il parlait séparément avec d’autres journalistes.

“C’est une chose émotionnelle parce que … ce n’est pas seulement moi. Il y a tellement d’autres gars, comme tu peux le dire. C’est des vies … c’est ta vie. Imagine perdre ta vie. Je ne sais pas quoi dire d’autre. Imaginez un père perdant la vie, tout ce qu’ils ont des enfants. Imaginez un père, un fils, un frère se faire tirer sept fois (Blake) devant leurs enfants.

“Comme je l’ai dit, le moins que je puisse faire est de jouer et de me battre pour quelque chose. C’est ce que j’essaie de faire.”

Murray et les Nuggets joueront le septième match de leur série de premier tour contre les Jazz à 20 h 30 HE mardi.