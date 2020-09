Après avoir traîné par pas moins de 20 points au quatrième quart du match 3 de mardi soir, les Lakers se sont retrouvés en baisse de quatre avec un peu plus de deux minutes à jouer en temps réglementaire. Les Nuggets, en plein mode d’autodestruction, avaient désespérément besoin de quelqu’un pour lancer un contre-coup de poing pour ralentir la rafale de Los Angeles.

Jamal Murray est arrivé avec quelques foiniers. Une séquence rapide de 3 points, d’assistance et de 3 points a assuré la victoire, garantissant que Denver perdrait 2-1 en finale de la Conférence Ouest au lieu de 3-0.

Tout au long des éliminatoires de la NBA 2020, Murray et Nikola Jokic se sont affrontés avec les Nuggets au bord de l’élimination. Ils l’ont fait à nouveau dans le match 3 avec Murray totalisant 28 points, 12 passes et huit rebonds et Jokic contribuant 22 points, 10 rebonds et cinq passes.

Mais peut-être que le plus grand joueur de swing sur le terrain était l’attaquant de Denver Jerami Grant, qui a marqué un sommet en carrière en séries éliminatoires de 26 points sur 7 tirs sur 11 depuis le terrain et 10 sur 12 depuis la ligne des lancers francs. Il était l’une des principales raisons pour lesquelles les Nuggets avaient construit une avance aussi importante.

Grant avait eu des difficultés offensives, remontant au premier match du match de deuxième tour des Nuggets contre les Clippers. Mais il est entré dans ses tirs sans hésitation mardi.

“Je savais que j’allais être agressif”, a déclaré Grant à l’équipe “NBA on TNT” dans son interview d’après-match. “J’ai passé quelques tirs dans le match 2 que je savais que j’aurais dû tirer. Je savais que je devais être agressif, faites-les simplement me garder pour que je puisse ouvrir la voie à Jokic et Jamal.”

Il serait facile de pardonner à Grant son manque d’efficacité, étant donné qu’il est chargé d’essayer de ralentir LeBron James et Anthony Davis. Il n’y a pas de match idéal pour les All-Star, mais la taille de Grant (6-8, 210 livres), la longueur et la rapidité en font un individu fort et aident le défenseur.

“Oh, nous serions perdus 3-0. C’est la ligne du bas”, a déclaré l’entraîneur des Nuggets Mike Malone lorsqu’on lui a demandé où serait son équipe sans la performance de Grant. “Jerami a été spectaculaire – 26 points, est arrivé à la ligne des fautes 12 fois, a fait 10, avait de très bonnes possessions défensives pour garder certains des meilleurs joueurs du monde.”

Le travail est loin d’être terminé, bien sûr. Les Lakers ont presque volé le match 3 avec ce rallye tardif, et James et Davis sont susceptibles d’apporter un niveau d’intensité différent au match 4.

Murray et Jokic seront prêts. Il est prudent de dire cela. Peut-être que Grant ne dépasse pas à nouveau son meilleur score personnel en séries éliminatoires, mais les Nuggets ont besoin de cette version agressive et confiante de lui pour en faire une série.

“Nous savions ce que nous allions obtenir chaque soir de Nikola, de Jamal”, a déclaré Malone. «Et puis vous vous demandez toujours, ‘Eh bien, qui va prendre la relève et être ce troisième buteur?’ Et ce soir, pour nous, de toute évidence, Jerami est passé d’une grande, grande manière aux deux extrémités du sol. “