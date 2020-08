LAKE BUENA VISTA, Floride (AP) – Le duel Jamal Murray-Donovan Mitchell sera réglé lors du premier match 7 dans la bulle.

Murray a prolongé sa course torride avec 50 points supplémentaires, menant les Denver Nuggets à une victoire de 119-107 sur les Utah Jazz dimanche soir.

Murray a eu son deuxième match de 50 points de la série pour égaler Mitchell, qui a terminé avec 44 dans celui-ci. Aucun joueur n’en a jamais eu plus en séries éliminatoires.

Ils y joueront encore une fois mardi soir, le vainqueur s’avançant pour affronter les Los Angeles Clippers, qui ont terminé les Dallas Mavericks en six matchs sur le même terrain quelques heures plus tôt.

Murray et ses coéquipiers tentent de devenir la 12e équipe à se rallier d’un déficit de 3-1 pour remporter une série et la première depuis 2016, lorsque les Cavaliers de Cleveland ont terminé le seul de ces retours en finale de la NBA.

“Ils croient en moi, je crois en eux et nous essayons d’être cette 12e équipe à revenir de 3-1”, a déclaré Murray, dont la sneaker droite avait une photo de George Floyd et de sa gauche Breonna Taylor, deux Black personnes tuées par la police ce printemps.

Mitchell était déçu que le Jazz ait raté une chance de conclure la série dans le cinquième match, mais comprend l’intérêt de voir Murray et lui s’affronter dans le concours ultime.

“Du point de vue des fans, je le vois et je le respecte, mais je ne peux pas vous dire en tant que joueur que je veux jouer au match 7 si nous sommes 3-1”, a-t-il déclaré. «Je ne pense pas que quiconque veuille faire ça, mais nous sommes ici, alors jouez la main que vous avez distribuée et nous allons y aller et exécuter et faire ce que nous devons faire.

Les Nuggets ont remporté le premier match, mais les Jazz ont remporté les trois matchs suivants et étaient en bonne forme pour le terminer dans le cinquième match, détenant une avance de 15 points au troisième quart.

Murray a mené la charge dans ce match, terminant avec 42 points, puis a été un torride 17 sur 24 dans le match 6, allant de 9 pour 12 derrière l’arc à 3 points.

«Lors du dernier match, il est arrivé à la jante et nous voulions l’enlever. À part le piéger, nous essayons de lui faire frapper des tirs contestés et il le fait », a déclaré l’entraîneur de l’Utah, Quin Snyder.

Mitchell a également frappé neuf points à 3 points et a augmenté ce qui était la meilleure moyenne de la NBA lors de ces séries éliminatoires à 37,6 points par match.

Au quatrième quart seulement, Murray a battu Mitchell 21-17, aidant à empêcher le Jazz de se rapprocher suffisamment pour avoir une réelle chance de terminer la série.

Murray a eu un peu plus d’aide, Nikola Jokic marquant 22 points et Jerami Grant en ajoutant 18.