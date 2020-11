James Rodríguez a joué contre Southampton et déjà contre Newcastle, il n’était définitivement pas disponible. Et Everton l’a senti.

Un problème physique, que l’entraîneur Carlo Ancelotti a qualifié de “blessure mineure”, sans donner plus de détails, a réduit les performances de l’homme clé dans la création et qui peut être valorisé dans les trois jeux en ligne que les ‘Toffees’ ont sans gagner.

Combien encore faudra-t-il attendre pour cela? L’idée est que l’attente se termine ce samedi, lorsque Manchester United visite Goodison Park (7h30 heure colombienne).

On dit que le Colombien se remet bien de tout ce qu’il a, car personne n’a donné de versions officielles et il ne reste que la version de la presse espagnole, qui parlait d’une ecchymose sur un testicule, dans un accident subi dans le classique contre Liverpool.

Liverpool Echo a vu un problème supplémentaire dans le match suivant contre Southampton (défaite 2-0): “Rodriguez a joué mais a été vu tenant son ischio-jambier gauche plus tard et a été exclu pour le match de dimanche avec Newcastle United, le premier match. Ligue perdue depuis qu’il a rejoint les Bleus. ” Officiellement, rien n’est connu.

Mais il est vrai que James avait tout joué dans cette saison, sa saison de revanche, et soudainement le fantôme des blessures est revenu, ce qui ces dernières années semblait le hanter.

La bonne nouvelle, c’est qu’Ancelotti ne semble pas inquiet et est confiant d’avoir son homme clé ce samedi: “Quand j’ai amené James Rodríguez cet été, on s’inquiétait pour sa condition physique et pour voir comment il allait s’adapter à l’intensité de la Premier League. quatre premiers matches, savez-vous combien de fois il est apparu? Sept. Il a plus de passes et de buts que de sprinteurs », a déclaré l’Italien à France Football.

Les doutes ont donc été dissipés sur le court par le gaucher, où ce samedi il espère réapparaître pour surprendre l’attaque d’un Everton qui a montré son côté le plus faible et qui apparaît désormais à la quatrième place du tableau qu’il dirigeait il y a deux jours. Il est temps de mettre de l’ordre et il est temps, pour le club et pour l’équipe nationale colombienne, de retrouver sa meilleure version.