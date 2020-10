Acteur écossais Sean Connery Il est décédé ce samedi à l’âge de 90 ans à sa résidence aux Bahamas, a rapporté sa famille à la BBC. Il est considéré comme l’un des artistes les plus populaires de sa génération, une grande partie de sa renommée est due à son personnage de James Bond, qu’il a joué dans sept films entre 1962 et 1983.

Sean Connery a plus de 90 titres dans sa filmographie, se distingue par ses performances comme Robin des Bois dans ‘Marian and Robin’ (1976), comme l’aventurier Daniel Dravot dans ‘L’homme qui pourrait régner‘, et comme Jim Malone dans ‘Les intouchables d’Elliott Ness’ (1987), un film pour lequel Connery a remporté son seul Oscar. L’acteur écossais a décidé de se retirer du monde du cinéma en 2003, année au cours de laquelle il a fait son dernier emploi dans “The League of Extraordinary Gentlemen”.

Connery a une carrière artistique d’un prestige inégalé. Ici, nous vous montrons 20 films qui font partie de son important héritage artistique.

1. «Dr. Non »comme James Bond (1962)

“Dr. Non »est un film britannique de 1962 réalisé par Terence Young et avec Sean Connery, Ursula Andress et Joseph Wiseman. Il est basé sur le roman homonyme écrit par Ian Fleming, c’est le premier de la série de films de James Bond. Dans ce film, Sean Connery incarne Mark Rutland, un homme qui décide d’épouser Marnie (Tippi Hedren), une voleuse compulsive qu’il tentera de changer.

2. “De Russie avec amour” comme James Bond (1963)

C’est le deuxième film de la série James Bond, et le deuxième avec Sean Connery dépeignant le personnage de l’agent du MI6 James Bond. Dans le film, James Bond est envoyé pour aider à la désertion de l’employée du consulat soviétique Tatiana Romanova à Istanbul, en Turquie, qui offre en échange de l’aide pour faire défaire une machine de décryptage de messages secrets appelée «Lektor». C’est un piège de SPECTRE, véritable mentor du plan et qui veut vraiment s’emparer du décrypteur et, accessoirement, venger la mort du Dr No.

3. “Goldfinger” comme James Bond (1964)

C’est le troisième film de James Bond et Sean Connery revient pour jouer le personnage principal. Dans ce film, James Bond affronte le criminel Auric Goldfinger. Le film met également en vedette Honor Blackman dans le rôle de Bond girl Pussy Galore et Gert Fröbe dans le rôle d’Auric Goldfinger, aux côtés d’Harold Sakata en tant que garde du corps Oddjob et de Shirley Eaton en tant que célèbre Bond girl, Jill Masterson.

4. “Operation Thunder” comme James Bond (1965)

Il s’agit d’un film britannique de 1965 réalisé par Terence Young et avec Sean Connery, Adolfo Celi, Claudine Auger, Luciana Paluzzi, Bernard Lee, Desmond Llewelyn et Lois Maxwell dans les rôles principaux. Il s’agit du quatrième opus de la série dédié à l’agent secret britannique James Bond. Le film a reçu l’Oscar des meilleurs effets visuels.

5. “Vous ne vivez que deux fois” comme James Bond (1967)

C’est le cinquième opus de la saga James Bond. Il avait de bonnes critiques en général, en particulier l’élégance déjà habituelle de son acteur principal. Ce fut un succès au box-office, générant 111,6 millions de dollars à l’international.

6. “Les diamants sont éternels” comme James Bond (1971)

C’est le septième film de James Bond, le sixième avec Sean Connery dans le rôle de Bond et avec Guy Hamilton comme réalisateur. “Diamonds Forever” avait un budget de 7,2 millions de dollars et a été un succès commercial, atteignant 116 millions de dollars, mais a été critiqué pour son ton humoristique.

7. “Ne jamais dire plus jamais” comme James Bond (1983)

Contrairement à la plupart des films de James Bond, Never Say Never Again n’a pas été produit par Eon Productions, mais par une société de production indépendante. Le film a été réalisé par Irvin Kershner et met en vedette Sean Connery dans le rôle de l’agent des services secrets britanniques James Bond, marquant son retour au rôle 12 ans après Diamonds Are Forever.

8. La chasse à octobre rouge en tant que Marko Ramius (1990)

Il s’agit d’un thriller américain de 1990, basé sur le best-seller du même nom. C’était la première adaptation cinématographique du Dr Jack Ryan, joué par Alec Baldwin, dont le rôle titre est éclipsé par la représentation de Marko Ramius par Sean Connery.

9. «League of Extraordinary Gentlemen» comme Allan Quatermain (2003)

Réalisé par Stephen Norrington et distribué par 20th Century Fox, ce film mettait en vedette Peta Wilson dans le rôle de Mina Harker, Sean Connery dans le rôle d’Allan Quatermain, Jason Flemyng dans le rôle du Dr Jekyll et M. Hyde et Naseeruddin Shah dans le rôle du capitaine Nemo.

10. “Les intouchables d’Eliot Ness” comme Jim Malone (1987)

C’est un film américain de 1987 réalisé par Brian de Palma et mettant en vedette Kevin Costner. Ce fut un succès financier, rapportant plus de 76 millions de dollars aux États-Unis et nominé pour quatre Oscars, dont Sean Connery a reçu un pour le meilleur second rôle.

11. “Robin et Marian” comme Robin des Bois (1976)

Robin Hood (Sean Connery) revient des croisades en combattant aux côtés de Richard Coeur de Lion (Richard Harris) pour voir que le monde qu’il a laissé derrière est complètement corrompu. Pendant ce temps, Lady Marian (Audrey Hepburn) est entrée dans un couvent. Les retrouvailles sont inévitables, mais rien n’est comme avant.

12. «Manhattan Super Coup» en tant que John Anderson (1971)

Il s’agit d’un film américain de 1971, réalisé par Sidney Lumet et avec Sean Connery, Dyan Cannon, Martin Balsam, Ralph Meeker, Alan King et Christopher Walken dans les rôles principaux.

13. «À la découverte de Forrester» en tant que William Forrester (2000)

C’est un film de 2000 réalisé par Gus Van Sant et avec Sean Connery.

14. “Meurtre sur l’Orient Express” en tant que colonel Arbuthnot (1974)

Murder on the Orient Express est un film britannique de 1974 réalisé par Sidney Lumet. Dans le film, Sean Connery joue le colonel Arbuthnot, un officier de l’armée britannique en poste en Inde qui se rend en Angleterre pour des vacances.

15. «Entrapment» comme Robert MacDougal (1999)

C’est un film de 1999, réalisé par Jon Amiel et mettant en vedette Sean Connery et Catherine Zeta-Jones.

16. “The Rock” en tant que Capt. John Patrick Mason (1996)

Il s’agit d’un film d’action américain de 1996 réalisé par Michael Bay et mettant en vedette Sean Connery, Nicolas Cage et Ed Harris dans les rôles principaux. Il a été nominé pour un Oscar du meilleur son.

17. “Le premier chevalier” en tant que roi Arthur (1995)

C’est un film de 1995 réalisé par Jerry Zucker et avec Richard Gere, Julia Ormond et Sean Connery.

18. “Rising Sun” en tant que Capt. John Connor

C’est un film américain de 1993 réalisé par Philip Kaufman, et avec Sean Connery, Wesley Snipes et Harvey Keitel dans les rôles principaux. Le scénario est basé sur le roman Rising Sun de Michael Crichton.

19. “Russia House” comme Bartholomew “Barley” Scott Blair (1990)

C’est un film américain du genre dramatique dans un environnement d’espionnage, basé sur le roman homonyme de John le Carré. Réalisé par Fred Schepisi, il met en vedette Sean Connery et Michelle Pfeiffer, avec Roy Scheider, James Fox et Klaus Maria Brandauer dans des rôles de soutien. Le film se déroule en Union soviétique.

20. “Le nom de la rose” comme Guillermo de Baskerville (1986)

Il s’agit d’un thriller et d’un film dramatique de 1986, coproduit entre l’Italie, la France et l’Allemagne, réalisé par Jean-Jacques Annaud et basé sur le roman du même nom, écrit par l’Italien Umberto Eco et publié avec un énorme succès en 1980.