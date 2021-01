L’attaquant des Lakers LaBron James. .

LeBron James a donné une performance majeure aujourd’hui pour dominer Giannis Antetokounmpo et offrir ainsi aux Lakers de Los Angeles une victoire très prestigieuse sur les Milwaukee Bucks (106-113) avec laquelle les champions actuels de la NBA restent invaincus à domicile.

La huitième victoire consécutive à l’extérieur pour les Lakers a été parrainée par James avec 34 points (13 sur 25 au tir, 6 sur 10 à 3 points), 6 rebonds et 8 passes.

Les Angelenos ont cimenté leur triomphe du périmètre (19 sur 37 en triplets), une section dans laquelle se démarquait un superbe Kentavious Caldwell-Pope (23 points dont 7 sur 10 en plans de trois).

Marc Gasol a contribué 3 points (1 tir sur 3), 3 rebonds, 2 passes décisives et un blocage en 18 minutes.

Les Lakers se retrouvent maintenant avec 12 victoires et 4 défaites qui leur donnent l’avantage dans la Conférence Ouest avec le meilleur équilibre de la ligue.

Pour les Bucks, qui comptent désormais 9 victoires et 6 défaites, le meilleur buteur a été Antetokounmpo avec 25 points (11 sur 17 au tir) en plus de 12 rebonds, bien que la star grecque soit passée de plus en moins tout au long du match ( fini avec 9 pertes).

Le duel d’aujourd’hui mesuré non seulement deux grands prétendants au ring de la NBA, mais aussi deux des équipes qui ont réalisé les meilleures performances jusqu’à présent cette saison.

Les Bucks ont été présentés aujourd’hui comme la deuxième meilleure attaque de la ligue avec une moyenne de 120,4 points par match (pratiquement à égalité avec les 120,5 points des Wizards de Washington), tandis que les Lakers ont atterri aujourd’hui à Milwaukee comme la deuxième meilleure défense. avec 105,1 points encaissés en moyenne par match (seulement derrière 102,7 points pour les Knicks de New York).

Sur la piste de Milwaukee, il y avait aussi la curiosité de voir James, le grand dominateur de la NBA dans la dernière décennie, contre Antetokounmpo, l’un des jeunes appelés à lui succéder sur le trône de la ligue.

Dans cet esprit, Antetokounmpo est sorti pleinement déterminé à montrer pourquoi il a été le MVP (Most Valuable Player) au cours des deux dernières saisons.

Il a marqué un panier avec un tir supplémentaire sur le premier jeu, mis un bloc sur James, attaqué la zone avec rage et ajouté 9 points dans les cinq premières minutes (16-13).

Les Lakers ont accumulé des imprécisions en attaque et présenté un immense trou dans la défense de la peinture, mais ils ont maintenu le type sans laisser les Bucks s’échapper au premier quart-temps (33-29).

Deux 3 points de James dès le début du deuxième set ont éclairé un peu la scène pour les Angelenos, mais entre Jrue Holiday et Brook López ils ont calmé la situation pour les Bucks (46-41 au milieu du quart).

Puis la meilleure version des Lakers est apparue. Alimentés par le personnage de Montrezl Harrell et un puissant dunk de James, les joueurs violets et or ont profité d’une faible étendue des Bucks et, avec quelques minutes de circulation offensive intelligente et un fabuleux 3 sur la corne de Caldwell-Pope, ils sont partis. au vestiaire avec leur plus gros avantage jusqu’à présent (57-63).

Les deux équipes ont profité d’un succès remarquable face au panier, mais par des voies très différentes: les Bucks ont ajouté 34 de leurs 57 points au repos dans la zone (56% en tirs), tandis que les Lakers ont montré leur croc dans les tirs extérieurs avec 10 sur 20 en triples.

Caldwell-Pope ne s’est pas détendu du tout et au troisième quart il a brillé une fois de plus du périmètre avec trois triples.

Les Lakers sont venus dépasser dix points d’avance dans ce quart-temps, mais leur deuxième unité n’a pas profité d’une soirée très chanceuse aujourd’hui et les Bucks sont arrivés au dernier quart-temps vivants (81-86).

James a insisté avec 5 points consécutifs et a donné une passe de champ en champ pour Kuzma pour éloigner à nouveau les Lakers (83-93 à 9 minutes de la fin).

Mais Antetokounmpo, qui après un début de match spectaculaire s’est progressivement dilué, a ajouté 5 points d’affilée (il n’avait réalisé que 4 points dans le reste de la seconde période) pour mettre le match au bord de la crise cardiaque (100-102 en l’absence de trois minutes).

Les Lakers n’ont pas hésité un instant et ont eu recours à la recette qui avait toujours fonctionné pour eux: le triple.

Ainsi, Caldwell Pope, Caruso et James ont certifié la victoire des visiteurs avec trois triples consécutifs contre lesquels les Bucks se sont finalement agenouillés.