Ce qui manquait James durcit. Il spécule depuis un moment avec son désir de sortir de la Houston Rockets, quelque chose que les fans de la franchise n’aiment évidemment pas car c’est leur plus grande star, et maintenant il est réapparu en pré-saison avec Visiblement en surpoids, quelques kilos supplémentaires qui ont rapidement inondé les réseaux sociaux de mèmes et de blagues, bien qu’il y ait également eu des critiques et des reproches de la part des fans des Rockets.

L’été n’a pas été tranquille pour la «barbe». Les Rockets ont été éliminés lors des éliminatoires de la bulle d’Orlando et la franchise texane a décidé de renvoyer son entraîneur, Mike D’Antoni, et commerce Russell Westbrook, l’autre star de l’équipe. James Harden était dans une situation délicate et beaucoup a été dit et écrit sur son intention de changer de franchise, mais pour l’instant il est toujours à Houston, où il est devenu une nouvelle ces dernières heures en raison de sa condition physique.

Presque par contumace

Harden voulait partir et les Rockets écoutaient les offres, et entre-temps, le joueur avait disparu pendant des semaines, en retard pour la pré-saison. Mais pour l’instant, il continue de défendre le même maillot. Quatre jours et deux matchs plus tard, il a rejoint la pré-saison, et pendant l’échauffement, il est réapparu avec plusieurs kilos supplémentaires. Il est évident qu’il est en surpoids, il suffit de comparer cette image avec certaines des archives des années précédentes, d’où la polémique qui a été générée.

Rapidement, les réseaux sociaux ont été inondés de mèmes et blagues sur l’état physique de la “ barbe ”, qui a en revanche été durement critiqué par les fans des Rockets, qui en plus de connaître son intention de partir sont revenus voir leur star en surpoids.

