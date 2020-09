James Harden a admis qu’il “faisait juste tout ce qui n’était pas censé se produire” avant de proposer un bloc gagnant de la série lors du match 7 contre le Thunder.

La superstar des Rockets n’avait que 17 points mercredi après avoir également échoué à avoir un impact en fin de match 6.

Le Thunder a gagné à cette occasion alors que Russell Westbrook s’est vu confier le contrôle de l’équipe sur toute la ligne droite et a contribué à des erreurs d’embrayage coûteuses, ce qui a incité Chris Paul, l’ancien coéquipier de Harden, à dire: “Certaines personnes sont construites pour cela, certaines personnes hésitent. il.”

Mais tout comme il semblait que Harden serait à nouveau court, un blocage sur Lu Dort a refusé à la recrue de l’OKC la chance de gagner la série du premier tour à partir de trois points dans les dernières secondes.

“Offensivement, j’ai joué comme si … – excusez mon langage”, a déclaré Harden à ESPN. “Je ne pouvais pas faire un tir, j’ai retourné le ballon, je faisais tout ce qui n’était pas censé arriver, mais j’ai continué à m’en tenir.

“Mes coéquipiers me donnent confiance tout au long du match. Défensivement, je devais faire un jeu et je lui ai fermé la porte. Dort a fait quelques tirs, alors je voulais lui parler.”

Le jeu défensif de Harden a souvent été critiqué mais il a dit qu’il avait “été enfermé toute l’année pour essayer d’être meilleur” et “a essayé de trouver un moyen d’avoir un impact sur le jeu”.

Pour cette raison, il a classé le jeu – avec son équipe 103-102 devant – parmi les meilleurs de sa carrière exceptionnelle en NBA.

“C’est l’un des meilleurs, sans aucun doute”, a déclaré Harden, qui a réagi avec un rugissement de joie, aux journalistes.

“C’est cool d’obtenir 40 ou 50 points, tirer le ballon, tirer le ballon – évidemment, nous voulons tous faire cela – mais juste pour obtenir la reconnaissance et que cela porte ses fruits quand il compte sur la défensive, montrant que j’ai été engagé et enfermé, cela signifie beaucoup. “

Le jeu final a été dur pour Dort, qui n’a pas été repêché l’année dernière, n’a fait ses débuts qu’en décembre et n’a obtenu en moyenne que 6,8 points en saison régulière, mais a obtenu un sommet de 30 dans le jeu décisif.

Le joueur de 21 ans a réussi six trois points, mais n’a pas pu trouver un moyen de dépasser Harden au dernier et a jeté le ballon hors des limites lorsque son tir a été bloqué.

“J’ai juste gardé ma confiance. La façon dont ils me jouaient, ils me laissaient tirer”, a déclaré Dort. «Même si j’ai eu quelques mauvaises nuits, je suis intervenu et j’ai tourné avec confiance.

“Sur le dernier, je ne pensais tout simplement pas qu’il était si proche, mais il l’était et il l’a compris. Je me sentais bien et j’étais assez confiant pour prendre ce coup, mais il était juste là et c’était un bon jeu de sa part. . “

Harden a déclaré à propos de son adversaire: “Je le connais depuis l’université, quand je retournais dans l’état de l’Arizona, et il travaillait ses fesses.

“Il a très bien joué ce soir; du côté offensif, il a fait beaucoup de tirs. Il joue juste ses fesses. Il ne se soucie de rien d’autre que de jouer dur.

“En tant que jeune homme, entrer dans cette ligue, c’est tout ce que vous pouvez demander. Apprendre à jouer et apprendre les schémas défensifs et les schémas offensifs, le package complet d’être un joueur de la NBA, cela va venir.

“Mais il a la bonne mentalité de jouer dur et de ne pas se soucier de ce que les autres pensent. Il va avoir une belle carrière.”