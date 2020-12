LeBron James renouvelle chez les Lakers. REUTERS

James Lebron a conclu un accord avec les Lakers de Los Angeles pour prolonger son contrat de deux ans plus pour 85 millions de dollars, a assuré jeudi son agent Rich Paul au Los Angeles Times.

James, qui a remporté le ring de la NBA en octobre lors de sa deuxième année avec les Lakers (la quatrième de toute sa carrière), continuera ainsi dans l’équipe de Los Angeles au moins jusqu’à la saison 2022-23.

L’attaquant aura 36 ans le 30 décembre et a été nommé joueur le plus utile (MVP) des dernières finales de la NBA dans lesquelles les Lakers ont battu le Miami Heat.

James Il a atterri dans les Lakers en 2018 dans le but de regagner la gloire perte de l’équipe violette et or après plusieurs années de résultats sportifs médiocres.

L’incorporation en 2019 du pivot Anthony Davis a clôturé l’ambitieux départ des Lakers, qui a fini par couronner le titre NBA dans une saison marquée par la pandémie de coronavirus et la “bulle” à Orlando (Floride, USA).

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du basketballJames a un palmarès impressionnant dans lequel, en plus de ses quatre anneaux (un avec les Lakers, un avec les Cleveland Cavaliers et deux autres avec le Heat), ses quatre prix MVP de saison régulière et quatre autres MVP de les finales.

De plus, James est le troisième meilleur buteur de l’histoire de la NBA avec 34 241 points et n’est derrière que sur cette prestigieuse liste de Kareem Abdul-Jabbar (38 387) et Karl Malone (36 928).

Pour essayer de répéter le succès de l’année dernière, les Lakers se sont lancés hardiment sur le marché et ont signé Marc Gasol, Dennis Schröder, Wesley Matthews et Montrezl Harrell pour escorter James et Davis dans cette nouvelle saison.

D’autres noms avec du poids de l’année dernière tels que Kyle Kuzma et Alex Caruso continuent également dans l’équipe, tandis que des joueurs tels que Rajon Rondo, Danny Green, Avery Bradley, JaVale McGee ou Dwight Howard ont quitté l’équipe de la ville californienne.