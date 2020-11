James Rodríguez doit voyager ce dimanche de l’Angleterre à la Colombie, pour rejoindre l’équipe nationale menée par Carlos Queiroz et préparer les matchs contre l’Uruguay et l’Équateur, les 13 et 17 novembre, valables pour les dates 3 et 4 des éliminatoires sud-américains à Qatar 2022. Cependant, il craint qu’Everton soit passé du statut de leader et de surprise à une équipe critiquée sans bons résultats en Premier League.

Le Colombien sait qu’il est la star de la signature et doit faire de son mieux pour sortir le «caramel» de la crise des résultats dans laquelle il se trouve. Il est le chouchou de Carlo Ancelotti et doit soutenir son entraîneur, il veut aussi confirmer qu’il est un joueur à briller dans n’importe quel championnat européen.

Ainsi, après l’Eliminatoire, il a des dettes à payer, car il sait que cette saison doit être différente, pour réapparaître et faire avancer son récent club. Dans ce James doit s’améliorer avec Everton.

* De retour pour diriger. Contre Southampton et contre Manchester United, le Colombien n’a pas pesé, il n’a pas été en mesure de prendre les devants pour trouver une réaction positive de l’équipe. À travers son CV, James a besoin de véhiculer cette image de leader, afin de diriger une équipe qui manque d’idées.

* Jouez à un jeu complet. Sur les 7 matchs cette saison en Premier League, James est sorti en six; bien que contre Tottenham, cela ait été changé à la minute 90 et serait compté comme un match complet; contre Liverpool, il n’est pas sorti et c’était le seul match qu’il a joué dans son intégralité. C’est toujours nécessaire.

* Assister ou marquer. James se retrouvera pendant plus d’un mois, après les Playoffs, sans marquer de but ni passer un but à ses coéquipiers, en matchs Premier. Et il est réitéré qu’il est un joueur avec beaucoup d’attente dans sa performance, ce qui se reflète dans ce genre de chose.

* Sortez Everton de la crise. Il y a déjà quatre matchs sans perdre et trois défaites consécutives. Lors de ces trois derniers matchs, qu’il a également perdus, son équipe n’a marqué que deux buts, ce qui laisse des inquiétudes ajoutées à la crise défensive.

* Remettez-vous dans les verres. Everton était le leader, mais il tombait au classement et est déjà hors des cinq premières places, qui sont celles qui donnent des places aux Champions (1e à 4e) et à la Ligue Europa (5e). Se qualifier pour les tournois continentaux est la mission cette saison, en plus du rêve de James, d’être à nouveau vu à travers l’Europe.