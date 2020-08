Freddy Rincón est apparu, l’ancien footballeur colombien historique avec lequel James Rodríguez a chassé la controverse ces derniers jours. Le footballeur du Real Madrid en veut aux commentaires du «Colosse» de Buenaventura sur son remplacement et son manque de compétition, tant au club de merengue qu’à son passage par le Bayern Munich.

James méprisait Rincón pour être parmi les meilleurs joueurs de l’histoire du football colombien, affirmant que le triple vainqueur de la Coupe du monde et champion de la première Coupe du monde des clubs avec les Corinthiens brésiliens était « un cran plus bas » que James lui-même, et que Carlos Valderrama ou Faustino Asprilla.

« James m’en veut, il ne sait pas où il avance ni dans quel monde il se trouve », a déclaré Rincón à l’émission de radio « Deportes Sin Tapujos ». Et il a ajouté: «James Rodríguez l’a laissé dire ce qu’il veut, si cela fait de lui un protagoniste plus de dire qu’il est le meilleur de l’histoire de la Colombie, maintenant que personne ne parle de lui, alors laissez-le continuer à parler. Je sais ce que j’ai fait dans le football, si cela soulève l’ego de James, alors il n’a pas tort non plus. «

Rincón a regretté les déclarations de James, dans un entretien avec le motivateur Daniel Habif, dans lequel il parlait du froid allemand, et que cela pourrait être l’une des raisons pour ne pas rester au Bayern Munich, aujourd’hui champion d’Europe.

«Je ne pense pas qu’un joueur, dans son sixième sens, viendra dire quelque chose comme ce que James a dit à propos du froid. La seule tête dans laquelle il est possible de faire une déclaration de ceux, qui ne se sont pas adaptés à Munich à cause du froid, est dans la sienne », a-t-il déclaré.